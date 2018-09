Así puedes conectarte a WhatsApp sin aparecer “en línea” ¡no más peleas!

WhatsApp, la aplicación número uno mundial en mensajería instantánea, no deja de asombrar con sus más recientes actualizaciones, desde videollamadas grupales hasta poder recibir documentos pero aún persiste un problema para los usuarios: no hay una opción para no aparecer “en línea”.

En WhatsApp se te permite ocultar tu ultima hora de conexión, así como también la confirmación de lectura (el doble check azul) pero igual quitando todas estas, sigues apareciendo ‘en línea’ al momento de estar leyendo un mensaje o utilizando la aplicación.

¿Te gustaría no aparecer en línea y ahorrarte algunos problemas con tu pareja celosa? Acá te presentamos dos trucos para hacer esto realidad:

-La primera opción es sencilla: coloca tu teléfono en modo avión antes de entrar a WhatsApp para leer los mensajes, de esta manera podrás acceder tranquilamente a leer todos tus chats pendientes y nadie sabrá que estás conectada, incluso puedes responderlos y estos se enviarán cuando salgas de la aplicación y coloques el teléfono en modo normal de nuevo.

-Otra opción es descargar una aplicación que se llama Lectura Privada, está en la Play Store y lo que hace es que no refleja tu estado al momento de estar conectada a WhatsApp.

Haz tu vida más fácil siguiendo estos consejos y evita algún encontronazo con tu pareja.

