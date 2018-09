Horóscopo de hoy: domingo 02 de septiembre

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Una relación profesional o comercial podría tenerte bajo presión hoy, lo que podría hacer que estés lista para cerrar un capítulo o empezar un nuevo proyecto. Sin embargo, antes de tomar decisiones apresuradas, podría ser bueno alejarse de la situación por el momento y animarte con algo que disfrutes.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Has estado trabajando súper duro últimamente, pero ¿no es hora de que hagas algo para divertirte? Esa es una gran parte de tu objetivo para este fin de semana. Incluso puede encontrar que prefiere irse y hacer algunas cosas por su cuenta en lugar de atender a los demás. Cuidarte esta vez

Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Tu misión este día es relajarte y recargar tus baterías. Si descubres que no te sientes con ganas de convivir no te preocupes, tienes todo el derecho a encerrarte y alejarte un momento de los demás. Tu mente y cuerpo necesitan descanso. No te preocupes, volverás a la acción corregida y aumentada.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Si ha estado ansiosa por ponerte al día con amigos o pensando en asistir a una fiesta u otro evento social, el domingo es el momento perfecto. Si tienes hijos, es momento ideal para salir a explorar. Al final del día necesitarás descansar y relajarte pero te sentirás muy satisfecha por todo lo que hiciste.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Puede ser difícil para ti disfrutar un poco de lo que queda del fin de semana ya que el trabajo estará en tu mente, lo que también podría ser un poco estresante. Sin embargo, no dediques demasiado tiempo a esto, ya que tu signo amante de la diversión solo puede prosperar cuando tiene un amplio tiempo de juego. Tómate un descanso para buenos amigos y diviértete.

Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Ya sea que estés celebrando tu cumpleaños o simplemente de fiesta, este fin de semana será ideal para estar fuera de casa y ver a los que amas. Este será tu día para llamar la atención de todos con tus historias, incluso podrías atraer un poco de romance en el camino. Tu popularidad está en un nivel alto ahora, ¿por qué no aprovecharla al máximo? Ámate a ti misma.

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Puede que anheles cierta intimidad seria este fin de semana, que es justo lo que necesitas después de una semana como la que pasó. Si tienes un hijo, programa un tiempo de calidad entre tú y tu bebé. Si eres soltera, es posible que no sea por mucho tiempo. Sin embargo, puedes tener claro lo que quieres. Viajar te inspirará.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Aunque las personas querrán que les dediques un tiempo y atención este fin de semana, es mejor que pases tiempo con tu círculo de confianza. Tu energía y tu espíritu son mejor inspirados por aquellos con quienes puedes ser verdaderamente tú misma. Además, es posible que debas hacerle saber a un amigo cómo te sientes. No te enojes.

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

La atención se centra en su bienestar este fin de semana, desde lo físico a lo financiero. ¿De qué manera podrías soportar cuidarte mejor? Ésta será la pregunta para ti durante la primera mitad del fin de semana. Mientras tanto, cuando se trata de la segunda parte del fin de semana, es hora de salir y conectarse con los demás.

Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Si viajar está en su agenda este fin de semana, seguramente te divertirás y encontrarás algo de romance también. Sin embargo, incluso si no viajas, todavía puedes divertirte. Un proyecto creativo o salir de noche con amigos podría ser justo lo que necesitas. Intenta mantener tu agenda lo más liviana posible.

Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Si te encierras en tus sentimientos, el hogar y la familia es lo que necesitarás para superar cualquier conflicto interno. No seas tímida por apoyarte en los demás. Para eso están, para apoyarte. Pero no te preocupes para cuando termine el día, te sentirás mucho mejor y lista para llegar a la ciudad.

Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Puede ser difícil quedarte quieta este día, ya que preferirás estar entrando en algo nuevo o armar un plan interesante con amigos. De cualquier manera, ve con la corriente. Lo más probable es que al final del día anhelarás tu cama o un tiempo con la familia. Aprovecha que estarás productiva el día de hoy.

