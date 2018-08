Niña de 6 años compró juguetes en Amazon para donarlos a un hospital, sin permiso de sus padres

Una pequeña niña de 6 años de edad, llamada Kaitlin, ha causado conmoción en las redes sociales tras haber comprado varios juguetes para donarlos a un hospital.

Después de que la madre de Kaitlin le diera permiso para comprar una muñeca Barbie en la cuenta familiar de Amazon, la pequeña niña se aprovechó de la ocasión y decidió agregar más artículos al carrito de compras.

No fue hasta que llegó su pedido que sus padres se dieron cuenta que había gastado 350 dólares en juguetes, videojuegos y juegos de mesa para hacer una obra de caridad.

Ria Diyaolu, compartió una foto del sorprendente momento en que todos se enteraron de este hecho. Además, reveló que su primita decidió donar todos sus juguetes a un hospital para niños.

A 6-year-old from Utah ordered over $300 worth of toys on her mom's Amazon account and the pictures are amazing 😂😂 (courtesy her aunt Ria Diyaolu)https://t.co/3Cm9I7uqcZ pic.twitter.com/EJadasGEcw

— ABC4 Utah (@abc4utah) August 14, 2018