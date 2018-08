Barbie celebra a la primera mujer de la NASA

Katherine Johnson nació en 1918 y desde entonces se preparó hasta convertirse en la mujer más primordial de la NASA. Sus cálculos podían determinar si una misión espacial era factible o no. Su desempeño y criterio eran necesarios para que incluso los astronautas pudieran decidir si aceptaban o no viajar al espacio. Su trabajo la hizo acreedora del sobrenombre de 'Computadora humana' por su impresionante poder para las matemáticas.

As a pioneer in math and science, Katherine Johnson continues to inspire the next generation of girls. Today, we honor her legacy as she celebrates her 100th birthday! 💖 🎂 pic.twitter.com/5C7B4v01nD

— Barbie (@Barbie) August 26, 2018