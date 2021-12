Aprende a preparar Matcha casero para lucir bella y saludable

Todas las mujeres soñamos con un producto que nos mantenga delgadas, bellas y saludables. Nos encantaría conseguir un santo en pastillas que podamos tomar y llenarnos de vitalidad mientras lucimos perfectas en todo momento. Hemos probado de todo y a veces nos olvidamos que lo natural siempre será la mejor opción, básicamente, porque de esta manera cargamos a nuestro cuerpo de lo que realmente necesita.

Desde hace unos años nos hemos preocupado un poco mas por nuestra salud, mas allá de lo estético el poder tener el control sobre la calidad de los alimentos que consumimos nos han permitido ir optimizando, poco a poco, nuestra calidad de vida. Con toda esta ola de nuevos productos naturales y la necesidad de rendirle culto a nuestro templo que es nuestro cuerpo el Matcha se ha convertido en uno de los consentidos de todas.

¿Qué es el Matcha?

Proviene de moler la hoja entera del te verde que es especialmente cultivada, cuidada y secada antes de ser molida y obtener un polvo fino de color verde intenso que multiplica los beneficios del te verde que ya conocemos. Su traducción literal es «te verde» y proviene de Japón. Los maestros Zen lo han utilizado durante siglos para mantenerse relajados y equilibrados. El Matcha posee L-teanina que es un antioxidante que ayuda considerablemente a la perdida de peso, reduce la inflamación, previene el envejecimiento y ayuda a mantener la energía evitando el agotamiento.

Además de tener un alto contenido de antioxidantes, posee ciertos beneficios que harán de tu cuerpo una base sólida contra enfermedades.

Entre sus beneficios mas resaltantes están:

– Aumenta el metabolismo y quema calorías – Desintoxica el organismo de manera natural y efectiva – Es ideal para la relajación, calmando ansiedad y bajando los niveles de stress – Proporciona vitamina C, selenio, cromo, zinc y magnesio – Es ideal para combatir virus y bacterias que el cuerpo pueda adquirir – Reduce activamente el colesterol y el azúcar en la sangre – No eleva los niveles de insulina, siendo ideal para personas que sufren de azúcar alto (diabetes) o hipoglicemia – Fomenta dientes y encías sanas – De igual forma, es considerado dentro del selecto grupo de los súper alimentos, entre los que figuran el aceite de coco, zanahorias, kelp, arándanos etc.

Prepara de manera correcta el Matcha en casa con esta receta que te permitirá disfrutar de un te ligero y delicioso.

1 1/2 cucharadita de Matcha en polvo 60ml de agua hirviendo

Preparación – Cuela 1 1/2 cucharaditas de matcha en polvo en un pequeño bowl para té y resérvalo. – Coloca un colador sobre un pequeño bowl para té, mide el matcha en polvo y viértelo en el colador. – Golpea suavemente el lado del colador para que caiga el té en el bowl. – Esto deshace los grumos y te permite obtener un matcha más suave al final.

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO