Almanaque 2014: lo mejor del año en VeoVerde

La Madre Tierra da una vuelta más alrededor del sol. Antes de cerrar este ciclo, hagamos un repaso por los acontecimientos más relevantes.

Desde nuevas leyes, iniciativas y proyectos, inventos verdes, campañas para recolectar fondos, hasta desastres naturales, accidentes industriales y malos hábitos, sin olvidar los beneficios que nos da confiar en los productos naturales y las buenas prácticas para mantener la armonía con la Naturaleza.

Con esta revisión rescatamos todo lo bueno, reconocemos los avances y anotamos aquellos pendientes que nos quedan, temas a los que debemos prestar más atención. De igual forma vale la pena señalar aquellas acciones que debemos modificar para que entre todos logremos un futuro más verde.

¡Comencemos con nuestro viaje por 2014!

Enero

Comenzamos el año con una importante advertencia sobre el consumo de ciertos pescados por la alta presencia de metales pesados. Natural Resources Defense Council (NRDC) presentó una guía sobre estas especies, clasificándolas en 3 grupos importantes:

pescados a evitar por niveles muy altos de mercurio, pecados a consumir menos de 3 veces al mes por alto nivel de mercurio, consuma 6 veces o menos al mes por niveles moderados de mercurio.

Los pescados que recomiendan evitar son: Caballa Gigante, Blanquillo, Aguja*, Pargo Alazán*, Tiburón*, Pez Espada* y Atún* — estos últimos 5 son especies que se encuentran en peligro de extinción o, bien, son capturados con métodos que dañan al medio ambiente.

Otras notas relevantes de enero

Febrero

A pesar de que el agua es un derecho de todos y un elemento esencial para la vida de todo el planeta, existen conflictos geoestratégicos entre países que quieren poseer los derechos sobre el agua dulce que queda en su zona. Es un tema al cual debemos prestar especial atención, considerando que mil millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable.

En febrero, Johanna Navea compartió una lista de 8 conflictos actuales que están relacionados con el agua, donde destacan: el conflicto de Israel y Palestina, conflicto a lo largo de Tigris y Éufrates, la cuenca del río Zambeze, el Nilo, África Occidental, China, Latinoamérica e India.

Mientras se da la guerra por el agua, en otras partes hay cada vez más mentes creativas con propuestas que ofrecen una solución a la escasez de este preciado líquido.

Otras notas relevantes de febrero

Marzo

Hacia finales de marzo recibimos con gusto una gran noticia. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) revocó el permiso de caza de ballenas con fines científicos en la Antártida.

La decisión se tomó al hacerse del conocimiento público los verdaderos fines de este argumento, que se usaba como una excusa para perpetuar esta sangrienta tradición.

Por 12 votos a 4, la Corte decide que Japón tendrá que revocar cualquier permiso o licencia relacionado con Jarpa II y evitar pedir otros permisos en el contexto de ese programa”, anunció el presidente de la CIJ, Peter Tomka, en la lectura del fallo.

Esta gran noticia resultó seleccionada por nuestra comunidad como la Buena Nueva 2014. Queda como un antecedente a futuras decisiones de la corte y, bien, en un futuro podría extenderse más allá del Antártida regulando todos los océanos, todas las naciones que se dediquen a esta terrible actividad.

Otras notas relevantes de marzo

Abril

La Naturaleza nos sorprende con cada descubrimiento. Una buena tarde de laboratorio en terreno por la selva valdiviana, Ernesto Gianoli descubrió la Boquila trifoliolata, una planta que es capaz de mimetizarse en su entorno.

El profesor, asociado de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción y académico de la Universidad de La Serena, observó que esta planta podía imitar las hojas de un arrayán. Al buscar otras boquilas notó que esta planta no sólo tiene la capacidad de copia al arrayán; también lo puede hacer con otras plantas.

Era una imitadora de sus hospederos, y no lo hacía solamente con una especie, podía imitar a varias al mismo tiempo, algo inédito. Cuando volví a contarles a mis alumnos no me creyeron.

Un interesante descubrimiento cuyo artículo académico —publicado en Current Biology— tuvo gran recepción internacional, con lo cual hubo un marcado interés por la riqueza biológica chilena.

Otras notas relevantes de abril

Mayo

En mayo nos sorprendieron las palabras de Gary Yourofsky durante una entrevista realizada en un medio israelí. El activista y defensor de los derechos de los animales habla sobre el veganismo como el estilo de vida más lleno de amor y compasión.

Una gran conversación para reflexionar y recordar que el holocausto más grande de la historia es el que se da en los rastros, con la muerte de cada ser inocente. ¿Quién nos dijo que somos dueños de estas vidas, que podemos controlarlos y aprovecharlos a nuestro gusto? Un video para compartir con todos.

Otras notas relevantes de mayo

Junio

Cada año las costas australianas tienen un visitante único: Migaloo, una ballena jorobada completamente blanca. Este 2014 fue avistado a mediados de junio en Nueva Gales del Sur, lugar que coincide con su ruta de migración, conocida desde 1991.

Su nombre de origen nativo que significa hombre blanco. En un principio se creía que era albino, sin embargo, gracias a estudios se concluyó que en realidad es leucístico, lo que quiere decir que tiene un gen recesivo que da color blanco a su piel; en cambio, los ojos permanecen de un color regular.

Debido a su gran tamaño y a su particular color, es muy difícil pase desapercibido — aunque no todos los años se acerca lo suficiente para ser visto. Este es el tercer año consecutivo que se le ha captado en fotografías y/o videos. Migaloo es nuestro Animal Fantástico de 2014.

Otras notas relevantes de junio

Julio

Pensando en una alternativa dinámica de movilidad para unir esos tramos entre el transporte público y la oficina, Hugo Dourado pensó en un vehículo eléctrico portátil de tamaño suficiente para entrar en una mochila.

Movpak nace como un start-up en Brasil, para después trasladarse a Estados Unidos. El vehículo puede alcanzar 24,1 km/h con una autonomía de 14,4 kilómetros por carga, emitiendo 0 gases de efecto invernadero. Esta alternativa de movilidad formó parte de la categoría Mejor Invento Verde de los Premios VeoVerde.

Otras notas relevantes de julio

Agosto

Andrés Roi, Juan Monsalve y Cristóbal Cabello — estudiantes de la Universidad Adolfo Ibáñez y víctimas de robos de bicicletas — han creado un diseño único de bicicleta que incluye un candado en sí misma. Si alguien intenta robarla, se generará un daño importante en la bici por lo cual no tendrá sentido si quiera intentarlo.

El modelo Yerka Project incorpora un marco con un tubo inferior que se puede doblar, generando dos brazos que junto al tubo del asiento se pueden cerrar, funcionando como candado. Aunque todavía no tiene una fecha de lanzamiento, se espera que estén disponibles dentro de 2 años.

El diseño de Yerka formó parte de la terna por Mejor Invento Verde 2014, quedando en un decente segundo lugar. ¿Te gustaría tener esta bicicleta? A nosotros nos encantaría.

Otras notas relevantes de agosto

Septiembre

Después del desastre nuclear de Fukushima, Kyocera Corp y Century Tokyo Leasing Corp han decidido plantear una solución al tema energético creando parques solares sobre la superficie marina, a través de placas solares flotantes.

Esta innovadora idea —que ya ha sido implementada en la bahía de Kagoshima con una central de 70 MW que cubre 1,2 kilómetros cuadrados— ya está siendo replicada a 30 nuevos proyectos; los dos primeros comenzarán a ser construidos a inicios del próximo año.

Al estar situadas en un lugar más frío, las placas fotovoltaicas entregan una respuesta más eficiente. Un gran paso para la Tierra del Sol Naciente, para hacer de lado a la energía nuclear cuyo impacto ambiental es grande en caso de accidente — ejemplos tenemos de sobra.

Otras notas relevantes de septiembre

Octubre

El Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energía Solar busca la manera de generar paneles solares más eficientes, reduciendo costos de instalación y montaje que permita a la gente la oportunidad de hacerlo por sí misma.

Hay que reconocer el trabajo del instituto, que piensa en soluciones para hacer cada vez más accesible este tipo de tecnología verde. Así cada vez más personas tendrán la posibilidad de elegir energías renovables alternativas y más baratas, reduciendo su impacto ambiental.

Otras notas relevantes de octubre

Noviembre

Los perros son leales y ahora lo entendemos mejor desde un enfoque científico. En este 2014 varios estudios neurológicos han descifrado cómo entienden el mundo y, en especial, a los humanos.

Los científicos encontraron que el aroma de los dueños de los perros en realidad provocó la activación en el centro de recompensa del cerebro, llamada núcleo caudado. Esto quiere decir que los perros realmente priorizan a sus seres humanos más que a nada.

Los estudios no quedan ahí. Se ha comprobado que nosotros tenemos una respuesta similar hacia ellos, asociándolos con la emoción, la recompensa, afiliación, el procesamiento visual y la interacción social — como ocurre con nuestros hijos. Sin duda resultados fascinantes.

Otras notas relevantes de noviembre

Diciembre

Como ocurre cada año cerramos con los Premios VeoVerde —parte de los Betazeeta Awards— reconociendo lo mejor (y peor) de 2014. Gracias a la participación de toda la comunidad VeoVerde obtuvimos los siguientes resultados:

Vale la pena reconocer a los candidatos que se quedaron en el camino en cada una de las categorías, en especial aquellas que proponen soluciones verdes a problemáticas como la escasez de agua, la producción de energías limpias y el aprovechamiento de recursos naturales en la arquitectura.

Otras notas relevantes de diciembre

Este viaje por los últimos 12 meses ha sido posible gracias a todos ustedes, la comunidad VeoVerde conformada por nuestros lectores fieles, aquellos que nos dejan comentarios y observaciones que nos hacen mejorar, quienes nos siguen a través de las redes sociales y comparten nuestros textos.

Esperamos un 2015 más consciente con la Madre Tierra, comprometidos con esas pequeñas grandes acciones que motivan al cambio en nuestra comunidad. Recordemos esa gran frase de Mahatma Gandhi, «Sé el cambio que quieras ver en el mundo», que sea nuestra intención cada día.