6 alimentos que atraen suerte para el nuevo año

La verdad es que si la navidad tiene sus comidas imperdibles, el año nuevo tiene sus tradiciones que no fallan. Para ir de viaje, salir despavorido a dar la vuelta a la manzana con una maleta, que si la ropa interior de colores, por supuesto, la tradición de las uvas, la cubeta de agua a la calle y otras tantas tradiciones son lo que nos habla de una sola cosa: no sólo no sabemos qué nos espera en el futuro, también queremos que el año que viene nos traiga eventos positivos.

La comida no se escapa de ninguna forma de todos nuestros amuletos de noche vieja, todo lo contrario, también podemos desear suerte (y atraerla) con las cosas que servimos a la mesa. Aquí te contamos de 6 alimentos que te traerán muy buena suerte en el 2015 que se avecina.

1. Uvas

En España inició la tradición de comer una uva por cada campanada del reloj en el año nuevo. Se dice que esta tradición comenzó en 1909 en Alicante, ya que los productores de este fruto en la región querían deshacerse del excedente. La verdad es que eran unos genios de la publicidad, porque la costumbre se ha arraigado en Portugal y las antiguas colonias españolas, como México, Venezuela, Ecuador y Perú.

Cada uva representa un mes del año, así que si la segunda te sabe un poco amarga, puede ser que el mes de febrero sea un poco complicado. La meta es comer las 12 uvas antes de que terminen las campanadas. Aunque en Perú es un poco más complicado, porque allá comen 13 uvas, por si acaso.

2. Mucho verde

Los vegetales verdes, incluyendo el repollo, la col, la col rizada, la espinaca, entre otras, se consumen en muchas partes del mundo para la abundancia y la buena fortuna. Claro, porque relacionamos el color verde con los billetes.

Los daneses comen col rizada cocida con azúcar y canela, mientras que los alemanes consumen col. Muchos piensan que entre más verde comas la noche de año nuevo, más fortuna tendrás en el año.

3. Legumbres

Los frijoles, guisantes y lentejas también son un símbolo de dinero. Su pequeño aspecto con forma de semillas, se hincha al cocinarse. Como puede suceder con las recompensas financieras de las buenas inversiones. En Italia se come Salchicha de cerdo con lentejas justo después de la media noche, algo especialmente propicio, porque como veremos, el cerdo tiene sus propias bondades de año nuevo.

En Alemania se usa un platillo similar, y en Brasil la primera comida del año es la sopa de lentejas y arroz. En Japón, el osechi-ryori, un grupo de platos simbólicos para los primeros tres días del año. Entre estos se incluyen los frijoles negros llamados kuro-name.

4. Cerdo

La costumbre de comer carne de cerdo en el Año Nuevo se basa en la idea de que los cerdos simbolizan el progreso. El animal empuja hacia adelante, bien arraigado en la tierra antes de moverse. Es un platillo que se sirve en Cuba, España, Portugal, Hungría y Austria. Por cierto, en este último la mesa se decora con cerdos miniatura hechos de mazapán.

Igualmente se consume en Italia y Estados Unidos, donde sus contenidos de grasa simbolizan riqueza y prosperidad.

5. El pescado

Se cree que esta costumbre surgió en la edad media, ya que la iglesia prohibía el consumo de la carne roja durante sus festividades. Más allá de eso, el pescado también era mucho más sencillo de transportar que otros tipos de carne. Muchos países aún conservan la costumbre de comer Bacalao para el año nuevo, y algunos lo hemos heredado.

6. Postres

Lo mejor para el final. Los pasteles son muy comunes en el año nuevo, en especial los que tienen forma redonda. Por ejemplo, la rosca de reyes en México, o el vasilopita en Grecia, que tienen sorpresas escondidas. En Suecia y Noruega se esconden almendras en los pudines. ¡Es de buena suerte! No te lo saltes por la dieta.

Qué no comer

Ya que caminan hacia atrás, es mejor evitar las langostas, para no retroceder. Tampoco es bien visto el pollo para esta cena porque suele escarbar hacia atrás.

Fuente: Epicurius