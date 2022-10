Crean papel que no está hecho de árboles

Aunque al día de hoy la tecnología nos ha traído grandes avances en materia de comunicación y nos permite reducir la cantidad de artículos desechables, nuestro consumo de papel sigue siendo alto e igualmente el de nuestros árboles. La Universidad de California en conjunto con el Departamento de Energía de Estados Unidos han desarrollado un papel regrabable para dar una solución eco-amigable a este problema.

Casi todo el papel que utilizamos sirve para una sola vez y se desecha poco después de que lo leemos. Tendemos menos a guardar documentos impresos pero no dejamos de imprimir. Este papel regrabable, que en realidad no es papel sino una lámina de plástico, está revestida de tintas no tóxicas en colores rojo, azul o verde.

Para escribir en el papel, se expone a la luz ultravioleta para que la tinta se vuelva incolora excepto en las partes donde hay texto. Puede reutilizarse hasta 20 veces sin tener que recargar la tinta. Para “borrar” el contenido del papel, sólo hay que calentar de nuevo la lámina y se puede reutilizar sin perder calidad. Es sin duda una opción diferente al consumo de papel.

El producto aún no se ha desarrollado por completo pero en cuanto esté listo, los investigadores confían en que podrían llevarlo a un máximo de 100 usos. Una vez terminado creen que sería también más rentable y respetuoso con el ambiente que el papel tradicional mientras se exploran más posibilidades de hacer papel sin papel.

Hacer un consumo responsable depende mucho de uno mismo. Nos corresponde explorar nuevas formas e evitar el uso del papel. Por ejemplo, hace poco convertí mi ventana en un pizarrón con sólo unos plumones para cristal. También puedes utilizar el calendario de tu smartphone o aplicaciones para tomar notas. Utiliza tus recursos de manera creativa y sin papel.