4 infusiones para bajar de peso

Es verdad que las fiestas y reuniones navideñas apenas van comenzando, pero eso no quiere decir que no queramos amortiguar un poco el golpe que seguro causarán las fiestas con sus deliciosos festines. Pero no es algo que se pueda dejar para la temporada más pesada del año, puedes ayudarte de estas bebidas calientes en cualquier temporada.

En el caso de los tés, no sólo te ayudan con el peso, no olvides que también contienen flavonoides y otros polifenoles que te ayudan para prevenir enfermedades.

1. Té de diente de león

Al consumir esta hierva, pierdes peso ya que evita la retención de líquidos y hace la digestión más efectiva.

Recuerda usarlo durante al menos 15 días para notar la diferencia.

2. Infusión de canela

Cuando lo consumes, reduce la inflamación abdominal y regula los niveles de azúcar en la sangre. Es un aliado para tu salud cardiovascular, además, arrasa con la grasa acumulada y te ayuda a verte más joven.

3. Café negro

Sin leche ni jarabe. Ayuda a acelerar el metabolismo.

1 taza de café natural antes de hacer ejercicio.

4. Té de boldo

Acelera tu metabolismo y también ayuda a limpiar la sangre de tu cuerpo. Es decir, te ayudará a tener una mejor circulación. Una gran ayuda si también tienes celulitis.

