Los Transgeniales, el film que muestra la lucha contra la invasión transgénica

Muchos defienden la trangenie, y personalmente hay muchos aspectos en la experimentación que no satanizo. Poder hacer que un vegetal aumente su poder anticancerígeno como es el caso del super brócoli. Tampoco me parece tan terrible el asunto de la piña con sabor a coco que puede simplificarnos bastante la confección de una buena Piña Colada.

Sin embargo, sabemos que esa es la cara amable del asunto y que no lo es tanto el tema de que no sepamos que estamos comiendo porque no hay etiquetado y peor aún, que las semillas sean privatizadas condenando a los campesinos a ser empleados de una transnacional agrotóxica que le vende el pack de semillas y herbicidas, condenándolos al monocultivo que afecta a la tierra con plagas y peor aún, con el exterminio de la biodiversidad de la que son soberanas las comunidades.

Los Trangeniales, han construido un film que intenta defender a Chile de la invasión transgénica constatando la lucha de las comunidades y asociaciones ciudadanas y de pueblos originarios. Por supuesto habrán los detractores e hinchas de los alimentos genéticamente modificados, pero ya sabes, siempre es bueno el debate más cuando se trata de nuestra salud y alimentación, del mercado y su concentración, de la naturaleza y su futuro.

¿Qué te pareció?

