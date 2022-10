¿Estás viendo bien? ¡Detente! Observa tu ambiente

¿Cuántas veces nos han hecho preguntas simples como: viste aquel árbol que se cayó? O ¿supiste lo que ocurrió en el cauce del río? O sencillamente ¿Qué será lo que pasó con las aves que solían venir a esta zona? Y la mayoría de las veces no conocemos la respuesta.

Resulta que, en ocasiones, pasan delante de nuestros ojos graves problemas ambientales que nos afectan progresivamente, poco a poco van cambiando las condiciones que en algún momento nos hacían sentir confortables y nosotros no nos damos cuenta.

A veces, sí observamos los problemas, sí conocemos lo que ocurre, pero no hacemos nada. No hablamos con alguien en pro de ejercer acciones, no nos involucramos en la solución.

De repente, en un abrir y cerrar de ojos, nos vemos dentro de una selva de concreto -por ejemplo- y cuando nos dedicamos a recordar lo que solía ser, ya no hay vuelta atrás. Entonces, ¿qué tanto cuesta ver un poco más allá de nuestros deberes cotidianos? ¿Qué tan difícil es que veamos esas situaciones como vemos los problemas de salud?

Cuando nos enfermamos, particularmente cuando se presentan signos y síntomas molestos, vamos inmediatamente con un médico que nos ayude a combatir las afecciones producidas, y de manera disciplinada realizamos las acciones necesarias.

Eso mismo es lo que debemos hacer con las condiciones ambientales del lugar donde nos desenvolvemos. No podemos dejar que avance el problema, debemos buscar ayuda y hacer lo que sea necesario.

En este sentido, hay un ejemplo en particular de las acciones que podemos realizar en materia de participación ciudadana y que podemos adaptar a nuestra localidad, a nuestra gente, a nuestras condiciones, para ser parte de la solución de los problemas ambientales.

¿Cuál es la clave, el secreto, el punto de partida?: La observación. Simple pero fundamental, observar la condición de los aspectos ambientales que influyen en nuestra vida, en todo. Así, un programa que ha venido funcionando eficazmente para resolver la inclusión y capacitación de las comunidades en la solución de los problemas ambientales, es el Observatorio Ambiental.

Se trata básicamente de comunicarnos, desde cada familia, cada comunidad, cada sociedad, para que –en primera instancia- conozcamos cuáles son los problemas ambientales de nuestra zona, que pueden ser: basura, cementeras, introducción de especies, termoeléctricas, aguas negras, tala y quema, caza, entre muchas otras.

Ese es el primer gran paso que debemos hacer para iniciar todo el proceso de mejora. A partir de allí, se construye, con bases sólidas, la solución sustentada en la participación de los ciudadanos.

Entonces, en la información está el poder. De allí la importancia de empoderar a las comunidades con herramientas que les permitan reconocer, entender y analizar la situación socio-ambiental para controlar y mejorar diversos aspectos en materia ambiental que se traduzcan en calidad de vida. Esa información puede ser de índole científica, legal, estadística, procedimental o incluso actitudinal, ante la situación que se presenta y que requiere solución.

Por consiguiente, el segundo paso es consultar con expertos para que nos apoyen dotándonos de herramientas técnicas para el manejo de la situación. De manera que las comunidades puedan participar activamente en las medidas a tomar con el fin de abordar los problemas ambientales actuales.

Así, son muchos los organismos, las instituciones y las personas que han tomado esta iniciativa como bandera, lo cual aplaudo. Por ende, vale la pena presentarles un resumen de algunos de los observatorios ambientales que ya están en funcionamiento, beneficiando distintas poblaciones, y que nos sirven de ejemplo para replicarlos en nuestra localidad. A saber:

Programa Institución que la promueve País beneficiario Observatorio Legal Ambiental Dirección de Ecología y Ambiente. Gobernación de Miranda Venezuela Observatorio Ambiental y de Responsabilidad Social en el Ámbito Sanitario Fundación para la Investigación Biosanitaria en Andalucía Oriental “Alejandro Otero” España Observatorio Urbano Ambiental Corporación para el Desarrollo Integral de Neuquén Sociedad del Estado – Cordineu S.E. Argentina Observatorio Ambiental UAGRM Dirección Universitaria de Extensión. Universidad Autónoma Gabriel René Moreno Bolivia Observatorio Ambiental de Guatemala – OAG Universidad Rafael Landívar. / Universidad de San Carlos de Guatemala. / Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Guatemala Observatorio Ambiental Universidad Nacional de Costa Rica Costa Rica Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OCLA OCLA Latinoamérica. Particularmente Chile Observatorio Ambiental de Bogotá Sistema Ambiental del Distrito Capital. Secretaría de Ambiente Colombia Observatorio de Política Ambiental – OPA OPA Ecuador

Estos son solo una muestra de las propuestas que se han presentado en el mundo y que nos incentivan a multiplicarlas tomando acciones, como lo han hecho ellos, en pro de la calidad del ambiente.

Como vemos, es algo probado y comprobado. A partir de ahora, seguramente, observarás con ojo más crítico, actuarás con mayor sentido de pertenencia, y transmitirás el interés y entusiasmo por actuar en conjunto, con paso firme, por lo que todos merecemos y por lo que todos debemos trabajar: un ambiente sano y equilibrado. ¡Observa y actúa!