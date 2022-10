Rescatan a cachorro que cayó de las garras de un halcón

“Cuando Dios te manda un cachorrito desde el cielo, sabes que tienes que quedártelo” fueron las palabras de Elaine Bouchard, la madre de un niño de 7 años que descubrió a un cachorrito sobrevivío a la caída de las garras de un halcón, en Los Baños, California.

Taylor, quien caminaba por el patio trasero de su casa, se sorprendió cuando se topó con el cachorro a la mitad del jardín. De inmediato le avisó a su madre, quien incrédula fue a ver qué pasaba. Y desde ese entonces decidieron adoptar al pequeño que llegó a su familia ‘milagrosamente’, aunque el halcón que vive en uno de los árboles más altos dentro del terreno de la familia tal vez no se sienta tan contento.

El perrito, de tan solo 8 semanas de nacido, tiene marcas de las garras del ave en el torso, pero eso no le impide mover la colita y ser feliz cuando le dan leche con un biberón. Y es que cualquier animal que escape de un destino cruel y resista una caída libre de aproximadamente 10 metros estaría agradecido no solo de estar vivo sino de ser recibido con tanto amor en un hogar.

