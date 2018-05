Esto es lo que provoca los celos de un hombre, según su signo del zodiaco

Aries

A los Aries les gusta la aventura, los retos y la libertad. De algún modo disfrutan ser el centro de atención y que les cumplan sus caprichos. Por ello, es común que sientan celos cuando su pareja habla de las hazañas de otros. Por supuesto que un Aries jamás perdonaría una infidelidad.

Tauro

Los Tauro no escatiman cuando están enamorados. Son románticos y no dudan en entregar todo por el ser que aman por lo que no esperan que nadie les haga daño. Cuando de defender lo que aman se trata, son un tanto posesivos y aunque pueden perdonar una infidelidad, no olvidan. Esto los vuelve desconfiados y muy celosos.

Géminis

En general, un Géminis es muy relajado en sus relaciones ya que les gusta jugar y no tomarse las cosas tan en serio. Usualmente no son celosos sin embargo, su carácter complejo puede volverlos muy obsesivos con su pareja, especialmente cuando ésta se vuelve el centro de atención y el alma de la fiesta y no ellos.

Cáncer

El signo más emocional del zodiaco. Cáncer es muy cariñosos y protector, pues lo rige la figura materna. Esto hace que sea muy susceptible cuando la persona que ama le miente o engaña. Si esto llega a pasar, puede dolerle mucho y aunque es capaz de perdonar, no dejará de reprochar.

Leo

Orgullosos y muy vanidosos, por lo que los Leo son incapaces de olvidar una infidelidad y mucho menos perdonarla. Un Leo no puede lidiar con la idea de que alguien es mejor que él como para que su pareja lo engañe. Si le es infiel, esa relación está destinada a terminarse.

Virgo

Los Virgo son extremadamente celosos y desconfiados. Un Virgo puede perdonar una mentira pero llegar a una infidelidad es lo que más podría golpear su orgullo . Si llega a pasar, es seguro que lo sacará en cara cada que pueda.

Libra

Los libras son idealistas y buscan que todo sea perfecto en su relación. Por lo general éste signo provoca celos en otros, ya que son muy coquetos por naturaleza pero sin importar cuántos lo busquen, será fiel a quien ama. Por eso, cuando ven que esa persona es coqueta y "se deja querer", explota de celos.

Escorpio

Escorpio es quizá el signo más poderoso del zodiaco por su naturaleza dominante poderosos y muy apasionados, tanto así que los celos los viven casi fisicamente, de manera muy intensa. Son incapaces de perdonar una infidelidad.

Sagitario

Un Sagitario podría parecer indiferente a las mentiras, pero no lo son. Al contrario, son realmente celosos y pueden enloquecer cuando su pareja lo engaña.

Capricornio

Capricornio es un poco inseguro, lo cual hace que sea extremadamente celoso y caprichoso cuando se trata de una mentira o una infidelidad. Recuerda que aman tener el control de todo y saber que su entorno está en orden por lo que una situación así puede derrumbar todos sus planes.

Acuario

Los Acuario son poco celosos ya que por lo general no tienen tiempo para sentir celos. En realidad, no les gusta aceptar que los sienten por lo que cuando pase, se ocuparán en todo menos en su pareja.

Piscis

Son un signo tranquilo pero muy celoso. Su debilidad culparse por los errores que se cometen en la relación, por eso, antes de quedarse solos o tener más problemas, perdonarán y buscarán la forma de arrgelar las cosas.

