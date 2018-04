El peor error que cometes cuando buscas pareja, según tu signo del zodiaco

Aries (March 21st – April 19th)

Aries pierde la cabeza fácilmente después de que algo no sale como quiere. También es muy distraído por lo que le cuesta darse cuenta de quién está perdido por él lo cual hace que se le vayan grandes oportunidades.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Eres demasiado exigente. Estás buscando alguien con una carrera tan buena como la tuya. Lo suficientemente inteligente como para tener niños inteligentes. Lo suficientemente maduro como para poder hablar con tus padres. Esto hace que no perdones errores y a la larga hará que te quedes sola.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Eres muy cambiante. Por un lado, estás demasiado interesada en personas que son independientes y por otro, quieres a alguien que sea tan intenso como tu para estar todo el tiempo contigo. Decídete.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Cáncer adora ser mimado, amado y atendido pero también responde con lo mismo. El problema es que busca controlar a su pareja todo el tiempo. También tiene un problema de "mamitis" por lo que espera que el otro responda como si fuera su mamá y no es posible.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Los maestros del drama, los maestros de la diversión, los maestros de una buena risa, los maestros de las relaciones fallidas. Este signo se ciega ante el poder por lo que mientras sea el centro de atención, estará feliz. Le falta amabilidad y atención hacia el otro

Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Le gustan las relaciones serias, a veces tan serias que la mudanza ocurre en el primer mes. y desea que permanezca así para siempre. Sin embargo, este signo funciona más de lo que habla, y eso es algo con lo que realmente tendrás que lidiar.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

A las Libras les gusta estar solteras. Aunque no se negarán a una noche de diversión o una escapada con diferentes amores fugaces. El gran problema de Libra es que enloquece cuando todo se sale de control y empieza a sentir algo más fuerte por alguien.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Lo dan todo cuando se trata de sexo y aventuras. Lo que les falta a los Escorpio es amar algo más que el cuerpo y la intimidad. No hay nada de malo en la conexión carnal pero tienen que aprender a tomar en cuenta los sentimientos del otro.

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Conocidos como los niños del zodíaco, los Sagitario son muy mimados y detestan el compromiso. Su sed de aventura hace que se olviden de su pareja. Así que de un momento a otro, Sagitario puede desaparecer haciendo creer que no ama a su pareja, pero no es así. Simplemente no se da cuenta que para el otro el distanciamiento no es bueno.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Los Capricornio son muy infantiles. Siempre están jugando y no se toman nada en serio así que su peor error cuando tienen pareja o están en busca de una es que no quieren entregarse al compromiso sino sólo jugar a la pareja feliz y no todos piensan así.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Extremadamente sensible a las emociones, si alguien no sale contigo de la manera que siempre has imaginado, las cosas van directamente a un agujero negro. A los demás les cuesta trabajo entenderte y no es que cambies tu forma de ser pero a veces hace falta que también aceptes a otros aunque rompan un poco tu estilo de vida.

Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Eres una romántica sin esperanza, a veces estás lleno de mierda. El esfuerzo por equilibrar el mundo material y el espiritual siempre está fuera de tu alcance, dejándote herida y un sentimiento de soledad que no aceptas llenar por pasar soñando de más.

