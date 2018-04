El signo que se verá más beneficiado en el amor durante la luna rosa del 30 de abril

El signo más afortunado

El signo más afortunado durante el mandato de la luna rosa este 30 de abril será uno de los más miedosos. Aquel que día a día se pone una máscara de frialdad pero que en realidad tiene uno de los corazones más nobles del zodiaco.

Con mucho miedo, pero con mucha resolución durante el mes de abril podrás tomar esa decisión que tanto temor te ha dado. Tendrás la fortaleza y la visión necesaria para elegir lo que tu corazón en verdad quiere.

También lee: La fantasía sexual perfecta según tu signo zodiacal

Ese signo es el más afortunado en el ámbito amoroso.

CAPRICORNIO

(del 22 de diciembre al 19 de enero)

Los astros dicen:

Simplemente no sabes qué hacer con tu vida amorosa. No estás conforme estando solo, pero tampoco en tu relación en pareja. Evalúa muy bien qué es lo que necesitas, no es sano estar con alguien solamente por miedo a estar solo. Tranquiliza tus ataques de ansiedad porque puedes salir muy lastimada tú y la persona con la que estás. Usa esos días para determinar si en serio quieres seguir así.

¿Cómo cambiara tu vida?

No se trata que encuentres el amor justo en este mes, sino que la claridad llegue a tu vida.

Entre más se acerca el 30 de abril mayor claridad mental tendrás.

Podrás resolver aquello que has temido por tanto tiempo.

Es el momento de tomar las decisiones pertinentes en cuanto a tu vida amorosa.

Nueva Mujer El signo del zodiaco que ama el sexo espontáneo Descubre si tu pareja pertenece a este signo

Te recomendamos en video: