Este es el signo del zodiaco que siempre se alejará después de tener sexo contigo

El sexo con cada pareja es diferente y también lo es lo que cada quién hace después de esto. Sorprendentemente los astros tienen cierta influencia en la personalidad sexual de cada persona por ello, existen ciertos signos del zodiaco que sin dudarlo irán por más, otros que querrán conectarse más emocionalmente y otros que simplemente se irán.

Aunque la astrología no es una predicción impecable del comportamiento de una persona, esta influencia puede afectar tu expectativa. Por lo pronto, debes saber que este signo del zodiaco es el que siempre desaparecerá después del acto. No importa qué tan bien estuvo o qué tan conectados están. Simplemente es así. ¡No lo tomes personal! (pero sí toma nota para que no te sorprenda)

Sagitario (del 23 de noviembre al 21 de diciembre): espaciamiento

El vagabundo del zodíaco por excelencia. Le gusta aventurarse y explorar. Esto puede hacerlo parecer distante pero en realidad, es solo que su mente va a otros lugares después de haber tenido relaciones sexuales. Incluso si se acurruca contigo y hablan de cosas profundas, es probable que esté un poco ausente y retraído después del sexo. Recuerda que el alejamiento no necesariamente es físico. No intentes perseguirlo ni obligarlo a regresar de su espacio. Sé paciente y regresará. Verás que sin dudarlo estará nuevamente íntima y emocionalmente contigo.

