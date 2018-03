Horóscopo del sexo: descubre qué te deparan los astros en la cama

No te pierdas el horóscopo del sexo que hemos preparado para ti, ahí te contamos cómo será el panorama de este mes en el plano de las relaciones.

Sólo se vive una vez. Si tienes pareja llegó el momento de dejar los prejuicios de lado y experimentar cosas. Recuerda, la creatividad puede salvarte de muchas situaciones. Si estás soltera puedes aprovechar tu sensualidad para salir y conquistar a alguien.

Tauro

Llegó el momento de que te hagas responsable de tu sexualidad. A veces te cuesta trabajo sacar tu lado sexy. Si te sientes bien contigo misma todo fluirá mejor.

Géminis

A veces eres muy exagerada y eso puede terminar por incomodar a tu pareja. Disfruta, déjate llevar, en el plano sexual no te tomes todo con tanta seriedad.

No caigas en la rutina, es la enemiga de las relaciones. Intenta experimentar con nuevas posturas, incluye un juguete, algo que los saque de la monotonía.

Leo

Tendrás muchos pendientes por resolver. Te agobias fácil cuando las cosas no salen como las planeaste. Respira y déjate llevar.

Virgo

Toma la iniciativa, tu pareja lo agradecerá. No siempre tienes que esperar a que el otro dé pie para intimar. Toma el control de tu sexualidad.

No todo es una competencia, deja de ver al sexo como eso. Intenta abrirte a nuevas experiencias, pero no como una situación en la que tu pareja es el contrincante a vencer.

Escorpión

No seas penosa, dale muestras de amor a tu pareja en público, no quiere decir que hagas cosas indebidas, sólo trata de no ser tan reservada y ábrete a la aventura.

Sagitario

Incorpora juguetes a tu rutina, es la mejor forma de mostrarle a tu pareja que quieres que la relación tome un giro. Si lo deseas, comienza con algo tranquilo como aceites, te ayudarán con el preámbulo.

Capricornio

Verás en tus relaciones un escape al estrés de los últimos días. Está bien, es sano buscar formas de sentirte bien y sacar el estrés.

Acuario

Estás muy sexual, sin importar si tienes o no pareja. Estás en un momento en el que deseas experimentar, estos días estarás muy sensual y provocativa. Aprovéchalo.

Piscis

Cuidado con los triángulos amorosos, a veces sueles confundirte; el placer a veces viene solo, sin necesidad de entablar algo formal.

