Lo que tu signo del zodiaco dice acerca de tu vida amorosa

Esto es lo que su signo del zodiaco puede decirle sobre su estado de ánimo romántico, la vida amorosa y los hábitos de citas, e incluso lo que un socio potencial puede esperar de usted.

Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Aries tiene un espíritu libre y salvaje. Su voluntad es fuerte; es impulsivo y gusta de experimentar, lo cual lo lleva a aburrirse con facilidad. Pero cuando se preocupa por alguien, realmente le importa y no tiene miedo de demostrarlo

Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

La más protectora de todas. Eres una experta en conquistas románticas y en cuidar a los que amas. Eres bromista y te gusta la acción pero cuando se trata de algo serio, eres la primera a quien todos recurren para ser escuchados.

Géminis (del 21 de mayo al 21 de junio)

Te atrae lo

inusual, lo curioso y lo único. Tus acciones y decisiones están definidas por tu estado de ánimo. Por ello, puede ser un poco complicado entenderte. Tu nunca te aburres y tu espontaneidad es lo que termina por atraer a esa persona especial.

Cáncer (del 22 de junio al 22 de julio)

Dulce, sensible y con gusto por lo dramático, no eres una persona muy informal, y eso es fundamental en una relación. . Sabes lo que quieres, y eso es raro (asusta pero gusta). Simplemente no empieces a pensar demasiado y deja que otras cosas se interpongan en tu camino, incluyéndote a ti mismo. Por otra parte, es todo o nada con un cáncer; o te aman o no quieren tener nada que ver contigo.

Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Leo es un signo de fuego de principio a fin, lo que significa que es total y completamente leal a sus seres queridos y siempre dispuesto a hacer un esfuerzo adicional para hacer que alguien se sienta bienvenido y atendido. Es seguro, entusiasta y fanático de los reflectores. Cuidado con hacerlos enojar.

Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Eres el signo de la tierra menos obstinado, pero cuando tienes razón, tienes razón, y por lo general te aseguras de que tu pareja lo sepa. Tu certeza, tu mentalidad lógica y tu atención meticulosa a los detalles son todos rasgos que hay que admirar, pero no se enrede tanto en el bosque que ni siquiera puede ver los árboles. Tu sentido de independencia es linda.

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Tienes que trabajar en ese temperamento, Libra. Deja de sentir que el peso del mundo está en tus hombros, te hace ver insoportable. Tu sentido del orden y la estabilidad te hacen un gran partido para iniciar una relación.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Habla sobre altos estándares. Tú, Escorpio, eres un personaje magnánimo y luchador. Y te amamos por ello, pero no estamos seguros de cómo abordarlo a veces. Quiero decir, puedes ser un poco intimidante. (No mucho, solo un poco.) Bien, quizás más que un poquito. Danos simples mortales una oportunidad de vez en cuando! Tal vez te sorprendamos.

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, eres fuera de serie, aventurero y experimental. Aunque también puede significar que te aburres fácilmente, como un verdadero signo de fuego, tu espontaneidad mantiene las cosas frescas y totalmente emocionantes tanto para ti como para tu pareja. Además, siempre tienes los pies en la tierra. Es una parte muy refrescante de tu personalidad, y no dejes que nadie te diga nada diferente.

Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero):

Eres el signo más ambicioso y determinado de todo el zodíaco. No dejes que esa determinación única te aleje de los demás. Ultra práctico y confiable, eres visto como el último signo "sin sentido" del zodíaco. Cualquiera estaría encantado de compartir el tiempo contigo.

Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero):

Para ti es muy difícil mantener bajo control a tus amantes. Prefieres flotar en tus propios ensueños que enfrentar la realidad a veces. Todos hemos estado allí, pero debes saber que no puedes escapar de todos tus problemas. Especialmente cuando se trata de alguien que realmente te importa, a veces tienes que sentarte y hablar sobre ello.

Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo):

No les digas que te lo dije, pero tú, Piscis, eres el más romántico de todos los signos del zodíaco, y el más fácil de llevarse bien. Un soñador total, el conjunto de tus sentidos artísticos y la sensibilidad agradable a las personas son un gran estímulo para cualquier socio potencial. Eres un romántico y aunque esto te hace ver más vulnerable, eres más fuerte de lo que piensas que eres. No abras tu corazón a cualquiera.

