Los 3 signos que sufrirán en el amor este mes

SAGITARIO

A veces la vida parece ser tan injusta contigo; aunque es justo la adversidad la que ha construido tu carácter. La suerte no estará de tu lado este mes, especialmente en temas del amor pues tu persona ideal parece no estar respondiendo como quisieras. ¿El problema? Tu falta de compromiso. No puedes sobrevivir a ninguna relación si te rehusas constantemente a ello. Siempre debes ser capaz de invertir una parte de ti mismo en una relación si quieres que florezca. Así que cuidado porque si no quieres pasar el 14 de febrero en soledad, deberás buscar la forma de enmendar tu falta de atención.

LIBRA

Este mes no pinta muy bien en el plano amoroso. Te preocupas tanto porque todo esté en orden, que terminas siendo demasiado intensa. La racionalidad y es muy importantes para ti. No le gusta tomar decisiones en la vida que no sean lógicamente válidas. Pero a veces, estas cualidades pueden ser desagradables para otras personas, especialmente tu pareja o cierto prospecto. Tiendes a ser muy mecánica y aburrida a veces pues salir de la rutina te saca de quicio. Tal vez deberías intentar explorar las profundidades de lo que está fuera de tu zona de confort y ser más espontánea e impulsiva.

Acuario

Realmente no estás en sintonía con tus propios sentimientos y emociones. Te lleva tanto tiempo decidir si te interesa una persona o no que el amor tiende a escapar de ti. La gente no esperará por ti para siempre y este mes te darás cuenta de ello (y será como un balde de agua helada) Intenta descubrir lo que realmente quieres en el amor para liberarte y dejar tantas exigencias atrás. Necesitas aprender a ser más empática con el otro o no funcionarán las cosas.

