Cómo te irá en el amor según tu horóscopo maya

Muchos creen que el horóscopo maya es uno de los más precioso. Se divide en trece signos, en lugar de doce lo cual exacerba lo atinado que se pueden volver. Así que no te pierdas este horóscopo maya 2018.

Descubre cómo te irá este mes del amor con tu horóscopo maya, y cuáles son tus rasgos según nuestros ancestros.

Lagarto (13 diciembre – 10 enero)

El lagarto es el signo maya con el que arranca y finaliza el año. Son muy adaptables, lo que favorecerá a los nacidos en estas fechas durante el mes del amor. Pueden amoldarse y no son personas conflictivas. A menos que los provoques. Lo único que podría frenarlos para conseguir pareja es que no tienen rapidez para toma de decisiones.

Mono/Gorila (11 enero – 6 febrero)

Les vaya bien o no, a ellos no les importa. Son los signos más divertidos según el horóscopo maya 2018. Ocurrentes, optimistas, y con una aguda inteligencia. Ellos tienen objetivos muy claros, y si tienen con quién compartirlos qué bueno. Si no, también está bien. Les cuesta trabajo sentirse atados, al igual que los convencionalismos.

Halcón (7 febrero – 6 marzo)

Es un signo de gran importancia, ya que epresentaría a la serpiente emplumada Quetzalcoalt, dios de los mayas. Les cuesta trabajo encontrar el amor por su carácter fuerte, sus altos estándares y su personalidad un tanto quisquillosa. Los nacidos en estas fechas prefieren estar solos, que solamente cumplir con una relación para quedar bien en la sociedad.

Jaguar (7 marzo – 3 abril)

Muy respetado en la cultura Olmeca. El jaguar es considerado descendiente de los dioses. Tiene una pasión por todo lo que hace que lo resalta. Ellos tienen pareja porque lo quieren, jamás se resignan. Siempre luchan por conseguir aquello que desean.

Zorro (4 abril – 1 mayo)

Son personas muy tiernas, y eso puede provocar que muchos abusen de los nacidos de estas fechas. Tienen una sencillez y una preocupación por los demás que los vuelven totalmente únicos. Son personas de palabra, y pueden llegar a sentirse traicionados al darse cuenta que sus semejantes no siguen las mismas reglas.

Serpiente (2 mayo – 29 mayo)

Pueden tener trabajo para conseguir pareja porque tienen fuertes personalidades. Son personas luchadoras, trabajadoras, que no le temen al trabajo con tal de conseguir estar bien, al igual que sus semejantes. Atemorizan un poco a otros por su dureza, aunque en un inicio puedan parecer encantadores.

Ardilla (30 mayo – 26 junio)

Son los más atolondrados del horóscopo maya. Tienen mucho futuro para conseguir pareja, y si no lo han hecho es porque hablan tanto que no dejan que otros puedan compartir lo que sienten. Les gusta estar en pareja, pero pueden volverse un poco egoístas.

Tortuga (27 junio – 25 julio)

Destacan por su gran nobleza, lo que termina lastimándolos porque pueden pecar de ingenuos. Aunque son dotados de una gran sabiduría, pueden ser expertos en ayudar a otros, pero para sus propios problemas pueden darse contra la pared. Su perseverancia se puede convertir en un defecto por no querer olvidar las cosas.

Murciélago (26 julio – 22 agosto)

Pocos lo dirían, pero son líderes del horóscopo maya. Sus relaciones son muy pasionales, y tienen la capacidad de conseguir a quien quieran por su gran seguridad. Aunque a veces se les olvide a éstos. Tienen una gran iniciativa y pueden pecar de ser demasiado impulsivos. Sin embargo, son los que desbordan mayor confianza del horóscopo maya.

Escorpión (23 agosto – 19 septiembre)

Son personas muy tiernas, agradecidas, y son perfectos como novios o novias. Las personas nacidas bajo este signo saben lo que tienen, y no se esperan a perderlo para comenzar a valorarlo. Lastimarlos es el peor error que puedes cometer, dado que son bastante vengativos. Son personalidades dignas de admirar que imponen mucho respeto.

Venado (20 septiembre – 17 octubre)

Son los más sensibles, frágiles, sinceros y soñadores. Es muy fácil herir a este signo, y cuando se enamoran les cuesta mucho trabajo superarlo. Son muy divertidos, pero también pueden ser un poco obsesivos cuando aman. Son en extremo territoriales con las personas que han llegado a su corazón.

Lechuza (18 octubre – 14 noviembre)

Son las personas más intuitivas dentro del horóscopo maya. Saben cuando una persona les conviene o no. Muchas veces intentan callar esas voces, lo que siempre resulta desastroso. Saben cuando algo les conviene o no, pero son muy propensos a dejarse llevar en relaciones que les resultan un poco tóxicas. Sin embargo, cuando escuchan su instinto logran encontrar parejas ideales.

Pavo real (15 noviembre – 12 diciembre)

Evidentemente son los más presumidos. Saben lo que tienen, y no dudan en demostrarlo a otros. Exigen mucho de sus parejas, lo cual a veces puede perjudicarlos. Tienen una carísima y mucho éxito entre las personas que los rodean.

