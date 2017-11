Tu signo del horóscopo chino te explica por qué fracasas en el amor

El horóscopo chino del amor te dice por qué tus relaciones amorosas no funcionan. Quizás, de manera inconsciente, tú te saboteas y sigues repitiendo patrones.

RATA

1996, 1984, 1972, 1960

Sueles elegir a personas que no están emocionalmente disponibles, es decir, al final de día te enamoras o buscas una pareja en personas que no están listas o interesadas en tener algo serio. Te frustras porque las cosas no salen como esperas.

BUEY

1997,1985, 1973, 1961

Se te presentan personas buenas, alguien que en verdad está interesado en ti, pero te quedas con el chico malo, al hombre o mujer complicado y nunca tomarás con seriedad a las personas buenas que ven en ti una relación seria.

TIGRE

1998,1986, 1974, 1962

Siempre te precipitas, llevas poco tiempo saliendo con alguien y comienzas a crearte historias en la cabeza y terminas precipitando y arruinando todo. Tómate tu tiempo, todo llega en su momento, debes aprender a trabajar y tener paciencia.

CONEJO

2011, 1999, 1987, 1975, 1963

Deja de comparar a la gente, nadie será tan bueno o tan malo como tu última relación. En el momento en el que te des cuenta que todos somos diferentes, en ese momento llegará un amor pleno a tu vida.

DRAGÓN

200, 1998, 1976, 1964

La paranoia se apodera de ti, crees que porque te hirieron en el pasado todos te van tratar igual. Deja de creer que todos son iguales, sólo así, desde el perdón podrás tener amor.

SERPIENTE

2001, 1989, 1977, 1965

Siempre crees que las personas son buenas, le das entrada a los que te lastimaron en el pasado, deja de dar segundas oportunidades y te aferrarte a lo que no es.

CABALLO

2002, 1990, 1978, 1966

Sueles aceptar menos de lo que mereces, te faltas al respeto al darle cabida en tu vida a personas que no te tratan bien. Créeme, hay alguien bueno que espera por ti.

CABRA

2003, 1991, 1979, 1967

Deja de tener citas a diestra y siniestra, sólo así podrás saber qué es lo que en realidad quieres. No puedes reconocer al amor porque no sabes qué quieres.

MONO

2004, 1992, 1980, 1968

Tus estándares no son realistas, nadie es perfecto, siempre te pones altas expectativas de la gente, crees que nadie te merece y no estás dispuesto a aceptar los defectos. Ni tu eres perfecto.

GALLO

2005, 1993, 1981, 1969

Juras que quieres una relación, pero te cuesta trabajo comprometerte, te aburres de la personas y eso impacta en tu vida emocional.

PERRO

2006, 1994, 1982, 1970

Eres uno de los signos más leales y desinteresados, dejas que los otros tomen más de ti, das sin medida, te entregas como ningún otro y a veces la gente se aprovecha de ello.

CERDO

2007, 1995, 1983, 1971

Buscas a personas controladoras, gente que no te valora ni aprecia lo que eres, siempre tienes un sentimiento se ser insuficiente.

