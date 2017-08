Esta es la casa de 'Game of Thrones' a la que perteneces según tu signo zodiacal Honor, valor y coraje, ¿en dónde se encuentra tu lealtad 'Game of Thrones', según los astros?

ARIES

Casa Targaryen

Los Targaryens necesitan ser un signo de fuego, pero no sólo sus dragones hacen que Aries sea capaz de relacionarse con ellos. Los Aries son líderes naturales que la gente quiere seguir gracias a su entusiasmo, confianza y personalidad espontánea, como Daenerys. La Madre de Dragones también destaca por sus decisiones impulsivas y su naturaleza agresiva debido a su temperamento difícil. Sin embargo, esta fuerza es lo que los impulsa a tener éxito y aunque la gente siempre quiere estar alrededor de ellos, son lo suficientemente independientes como para pavimentar su propio camino.

TAURO

Casa Tyrell

Los Tauro son conocidos por ser prácticos, dedicados y responsables. Las personas con este signo se preocupan por las cosas más finas de la vida. Son poderosos y se plantan con sus decisiones. Su sentido de liderazgo es atractivo para muchos y se ha demostrado en las mujeres de la Casa Tyrell con Margaery y Olena.

GEMINIS

Casa Martell

Los geminis se caracterizan por su dualidad. Por un lado, tienden a ser ser afectuosos y cariñosos pero por otro, pueden ser serios e inquietos. Al igual que House Martell, su naturaleza cambiante hace que sea muy difícil de predecir. En un minuto eres el anfitrión perfecto y al minuto siguiente estás envenenando a las adolescentes con lápiz de labios. Hay que tener cuidado porque nunca se sabe cuándo viene la venganza.

CÁNCER

Casa Tarly

Eres confiable, cuidadoso y observador. Normalmente no sobresalen en una multitud, porque no quieren: a pesar de que merecen el reconocimiento por las grandes cosas que hacen. Harás cualquier cosa por tus amigos, e incluso por las personas que te hayan ofendido. Tú tiendes a ser muy pegajoso, y estás un poco absorto, es difícil para ti escuchar porque siempre hay algo en tu mente.

LEO

Casa Lannister

Eres confiable, cuidadoso y observador. Los leo no suelen sobresalir en una multitud porque no les interesa sin embargo, es claro que merecen un gran reconocimiento por las grandes cosas que hacen. Aunque tus debilidades están en tus fuerzas: tu orgullo siempre se interpone, porque tiendes a pensar que eres mejor que todos los demás. Harás cualquier cosa por tus amigos e incluso por las personas que te hayan ofendido. Tiendes a ser muy absorto pues siempre hay algo en tu mente que te bloquea a lo que te dicen.

VIRGO

Casa Stark

Conocidos por su naturaleza leal y cautelosa, los virgos son definitivamente miembros de los Stark. Eres muy trabajador y práctico para preparar al Norte contra las mareas de Invierno. Sin embargo, eres tan metódico que no te atreves. Eres increíblemente obstinado y quieres que todo sea a tu manera aunque siempre luchas por lo que es correcto.

LIBRA

Casa Aryn

Los Libra se caracterizan por ser diplomáticos y buscar el balance de las cosas. Son pacificadores pero tienden a evitar cualquier confrontación. Eres práctico y te enorgulleces de tu inteligencia pero eres un poco inaccesible y no pierdes tiempo en asuntos que no te conciernen. No tomas partido hasta que sea absolutamente necesario lo cual puede hacerte daño a largo plazo, porque te hace ver como si no te importaran las cosas.



ESCORPIÓN

Casa Bolton

El carrácter de los Escorpión los lleva a ser miembros orgullosos de la Casa Bolton. Son ingeniosos, valientes y muy apasionados. Tienen una gran habilidad para manipular a la gente pues su pasión y asertividad los convierte en un grandes líderes. Pero cuidado porque pueden volverse agresivos de un momento a otro e ir degollando hombres o dándole de comer bebés a los perros. ¡No te conviertas en un Ramsey Bolton!

CAPRICORNIO

Casa Mormont

Responsable y auto-disciplinado, así es Capricornio. Una vez que decides hacer algo, cumplirás hasta el final así sea unirte a la Guardia Nocturna o tomar las riendas desde pequeño. Tu coraje y lealtad son tu fuerte aunque a veces debes asegurarte de mantener tu orgullo en balance. Tienes a ser un poco condescendiente de vez en cuando.

SAGITARIO

Casa Frey

Un Sagitario es inteligente y aunque tiende a ser optimista en muchas cosas, guarda rencores cuando le hacen mal. Su gran defecto es ser demasiado vengativo y confiado, lo que significa que es vulnerable. Cuidado porque puedes meterte en graves problemas si no te controlas.

CAPRICORNIO

Casa Baratheon

Eres audaz, valiente y a veces muy inquieto. No crees en el fracaso. Cuando entras en una habitación, todos los ojos están sobre ti. La gente te mira y valora tus opiniones. Tienes una inclinación muy fuerte de liderazgo, el problema es que eres muy consciente de esto, por lo que puedes volverte arrogante y tomar decisiones impulsivas.

ACUARIO

Casa Martell

Oberyn y Doran Martell representan el ingenio que caracteriza a un Acuario. Ambos hermanos Martell eran inteligentes y disfrutaron de su independencia. Esta casa es sin duda la más progresiva también, al igual que un Acuario, ya que permitió a hombres y mujeres reinaran además de tener encuentros sexuales sin restricciones. Los Acuario van al grano y no les importa lo que otros piensen de ellos. Su lado imaginativo y rebelde tiende a meterlos en problemas.

PISCIS

Casa Tully

Eres compasivo y con gran devoción a tus amigos y familiares. Incluso si te han hecho daño en el pasado, harás cualquier cosa por ellos. Trabajas duro pero no esperes resultados si nunca lo intentas. A veces dejas que tus emociones se interpongan en las decisiones importantes, porque te dejas llevar por lo que está pasando en tu mente. Así que la racionalidad no es definitivamente su punto fuerte.