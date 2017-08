Mitos acerca del eclipse solar que debemos dejar de creer No todo lo que la cultura popular dice es verdad

El eclipse solar 2017 es un evento que muchos estamos esperando. El último eclipse total que vimos en México sucedió en 1991, otros han sido observados en solo una parte del globo.

Alrededor de este evento hay muchos mitos, mismos que han sido alimentados por la cultura popular y de los que debemos deshacernos poco a poco. Aquí unos ejemplos

Los eclipses solares totales producen ceguera

De acuerdo con especialistas, esto es falso, no hay registros de que alguna persona se haya visto afectada por el eclipse. Aunque expertos del Instituto de Astronomía (IA) de la Universidad Nacional Autónoma de México señalan que no es recomendable verlo directamente para evitar que la retina se dañe.

Debo ponerme un listón rojo si estoy embarazada

No, el IA dijo en entrevista al periódico El Universal que no hay nada que dé sustento científico a esta aseveración. Ninguna mujer embarazada ha tenido un hijo con labio leporino por la acción del eclipse.

No será el fin del mundo

Hay muchos mitos que relacionan un fatídico final de la humanidad, pero no, no hay nada relacionado. Se trata de un evento astronómico natural que es causado por la posición de los planetas. Así que no, no hay nada que indique que el 21 de agosto sea el final de la humanidad.

No pesaremos menos

Aunque la NASA lo dijo en un comunicado, la verdad es que no, un kilo no se irá por arte de magia, ‘pesaremos menos’ por la acción de la fuerza de gravedad y la alineación de los planetas.