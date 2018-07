Recetas mexicanas: Cómo hacer tacos de atún al pastor en 4 sencillos pasos

Cómo hacer tacos de atún al pastor

Cuando quieras sentir la patria en tu paladar, pero al mismo tiempo darle un toque único simplemente debes seguir esta receta. Los tacos de atún al pastor son una receta que tiene a México en cada ingrediente y al mismo tiempo posee ese toque gourmet que a veces se antoja.

Por ello en cuatro sencillos pasos puedes realizar un delicioso platillo que impresionará a cualquiera. No importa que no sepas nada de cocina, no puede ser más fácil cocinar y disfrutar de la cultura mexicana.

Ingredientes:

3 piezas de chile guajillo desvenado y remojado

1/4 de pieza de cebolla

1/2 taza de jugo de naranja

25 gramos de achiote

1 diente de ajo

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de orégano

1/2 cucharadita de sal

8 sobres de atún en aceite de oliva

1 cucharada de aceite de oliva

8 piezas de tortillas de maíz

Para acompañar (opcional)

Cebolla blanca finamente picada

Cilantro finamente picado

Piña en cubitos

Salsa verde o roja

Limón para acompañar

Sal y pimienta

Preparación:

1.- Licúa el chile guajillo, la cebolla, el jugo de naranja, el achiote, el ajo, el comino, el orégano y la sal.

2.- Marina el atún en aceite de oliva con la mezcla del paso 1.

3.- Caliente en un sartén a fuego medio con el aceite de oliva. Sazona con sal y pimienta.

4.- Calienta las tortillas, sirve el atún, y acompaña con lo que tú quieras.

