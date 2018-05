Critican a Sarah Jessica Parker por verse “tan vieja” en la MET Gala

El pasado lunes celebridades del mundo de la moda, del cine, la música y las bellas artes se dieron cita en la gala benéfica del MET 2018; entre ellos jamás podría faltar la talentosa actriz Sarah Jessica Parker, quien es referencia en el mundo de la moda.

La talentosa actriz Sarah Jessica Parker desfiló en los MET Gala un vestido elaborado por la marca Dolce & Gabbana, que tuvo buena receptividad por apegarse al tema escogido para este año que estaba orientado al mundo religioso.

Pero hubo un factor del look de Sarah Jessica Parker que llamó la atención de todos, y lamentablemente, no en positivo. El tratamiento de su maquillaje no parece el más apropiado, pues su rostro luce más avejentado de lo que realmente está.

Sarah Jessica, que ya tiene 53 años de edad, siempre ha sido una mujer muy atenta al cuidado de su piel y su salud, además de muy vigilante de las últimas tendencias de la moda, pero este lunes del MET 2018, lamentablemente es una fecha que la expuesto a las críticas.

Las redes sociales se han revolucionado y muchos no han evitado comentar el look de SJP, pero no resaltando el vestuario ni el tocado, sino su rostro.

El usuario @MissLouch preguntó: “¿Soy el único que se entristeció al ver qué edad tiene Sarah Jessica Parker? Como, la amo. Y siento que es solo un recordatorio de que me estoy poniendo viejo como sh * t “. En misma sintonía escribió @HeadOverAHills: Sarah Jessica Parker se ve con 89 años, tan vieja… Me encanta su estilo y ella siempre dará MUCHA LUZ… pero LORDT… es como si nunca hubiese bebido un vaso de agua o una vitamina”.

Por su parte @leecolbs comentó: 'Mierda. Sarah Jessica Parker obtuvo OLD AS F * CK. ¿Ha estado fumando 40 por día?. El usuario @ _OverdozeOn808s también comentó: “¿Cuántos años tiene Sarah Jessica Parker porque la piel parece corteza de árbol y estoy confundido".

Las críticas también llegaron a Instagram, luego de que Stefano Gabbana publicara una imagen de la actriz luciendo su diseño. Comentario como “¡Dios mío! SJP no está envejeciendo bien o el maquillaje no es bueno. ¡Yikes!”, se logran leer.

Sarah Jessica Parker ya había fijado posición sobre los comentarios y críticas que recibe en las redes sociales, los cuales lee detenidamente. En What What Happens Live con cercano Andy Cohen comentó que leer comentarios negativos sobre la hace sentir mal.

Haciendo especial alusión a críticas que ha recibido sobre sus manos arrugadas, dijo: "Sentí que necesitaba ser hospitalizada, pero realmente me hizo pensar. Y esto es lo que dije: pensé: "¿En serio? ¿Es así de bajo?".

