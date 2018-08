Kourtney Kardashian ya no quiere ni ver al padre de sus hijos ¡se rehúsa a que pase las navidades con ellos!

La disputa de la familia Kardashian se prolongó mientras las hermanas no estaban de acuerdo sobre quién debería ser invitado a la fiesta de Nochebuena de la matriarca de la familia Kris Jenner.

El episodio de la noche del domingo de Keeping Up with the Kardashians, las cosas todavía estaban tensas entre Kim y Khloé y la hermana mayor Kourtney.

"Realmente no hemos resuelto nada con Kourtney desde las sesiones de terapia. Tenemos mucho más que decir ", dijo Kim a la cámara, agregando que sentía que todos estaban" caminando sobre cáscaras de huevo”.

¿Empeorar las cosas? Kourtney no quería que Scott Disick, el padre de sus tres hijos, fuera invitado a la gran fiesta anual de Kris, porque su novio para ese entonces Younes Bendjima estaría allí. "Todavía es parte de nuestra familia", insistió Kris.

"¿Qué pasa con mi padre?" Interrumpió Kendall Jenner, refiriéndose a Caitlyn Jenner, quien se había distanciado de Kris y las chicas Kardashian después de la publicación de su explosiva memoria. "Nadie que venga siquiera sabría cómo responderle", argumentó Kris, y agregó que tiene una relación amistosa con Scott y lo quería presente.

Pero Kim y Khloé estaban del lado de Scott.

Mientras tanto, Kourtney encontró un aliado en Kendall "Debería ser Younes yendo a la fiesta y Scott a la mañana de Navidad", dijo Kendall, y agregó que "me hizo volar la cabeza" que sus madres no reconocieron que prohibir a Caitlyn y dar la bienvenida a Scott era hipócrita.

"¿Por qué Scott está viniendo a la fiesta más importante que mis sentimientos?", Preguntó Kourtney, mencionando que estaba considerando sacar a sus hijos de la ciudad para las vacaciones y evitar el drama.

Al final, Scott y Younes asistieron, e incluso Caitlyn fue invitada, aunque se saltó las festividades.

