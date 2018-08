Taylor Swift superó a Beyoncé y a Madonna con este impresionante record

El Reputation Stadium Tour de Taylor Swift supera el récord anterior de una mujer, establecido por Swift 1989 World Tour.

El recorrido por los estadios de Taylor Swift es ahora la gira estadounidense más taquillera realizada por una mujer, excluidas las residencias en Las Vegas, según Billboard Boxscore. A lo largo de las 27 fechas nacionales que se han reportado a Billboard hasta ahora, Swift ha recaudado 191.1 millones de dólares, con 11.1 millones adicionales ganados en Canadá.

El viaje supera la anterior más taquillera por una mujer, establecida por el World Tour de 1989 de Swift, con 181.5 millones de dólares obtenidos a nivel nacional en 2015. Obtuvo una ganancia mundial de 250.7 millones.

La velocidad a la que el Reputation Stadium Tour ha acumulado sus enormes ganancias es particularmente impresionante, con un promedio de más de $ 7 millones por show. La asistencia total pagada hasta la fecha es de casi un millón y medio de personas y los 27 espectáculos hasta ahora se han agotado.

La gira es en apoyo del álbum Reputación 2017 de Swift. El lanzamiento debutó en la cima de la lista de álbumes de Billboard 200 del 2 de diciembre de 2017, con 1,238 millones de unidades de álbum equivalentes obtenidas en su primera semana, según Nielsen Music. El disco ha tenido seis sencillos en el Billboard Hot 100, que incluyen "Loos what you made me do" (n. ° 1, 16 de septiembre de 2017) y "Ready for it" (n. ° 4, 23 de septiembre de 2017).

El total actual de ganancias de 202.3 millones de dólares del Reputation Stadium Tour proviene de las fechas que se presentaron en Norteamérica. También tuvo seis fechas en el Reino Unido, que aún no se han informado a Billboard Boxscore. Swift tiene 11 fechas por cumplir en los Estados Unidos y luego jugará siete shows en Australia, Nueva Zelanda y Japón este otoño.

