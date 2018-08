Chris Hemsworth confesó a GQ que casi mata a un fotógrafo por tomarle fotos a su hijo desnudo

Sumamente guapo luce Chris Hemsworth en la próxima portada de la revista GQ, será en edición de septiembre done veamos al eterno 'Thor' en dicha publicación. Próximamenteel actor de 35 años protagonizará el film 'Bad Times at El Royale' y compartió detalles sobre este proyecto con la revista. Confesó como fue la experiencia de grabar en la localidad de Byron Bay, en Australia, donde tuvo que convencer a su esposa de vivir allí durante el rodaje:

"En ambos viajes, fue como una interminable lluvia. Mi esposa me dijo, 'No sé lo que es, tanto una especie de alboroto'. Luego le dije: 'Hagamos un viaje a Byron Bay', y bajamos del avión y estaba lloviendo. Yo quedé como que, 'Oh, Dios mío. No le estoy vendiendo la idea para nada". Y ella respondió: "No, hay algo diferente en este lugar. Es un lugar muy especial. Ella dijo, 'Esto podría ser. Podría ser la mejor decisión que hemos tomado"".