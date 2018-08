La cruel acción que el príncipe Carlos tuvo con la princesa Diana cuando se lanzó embarazada por las escaleras

La princesa Diana no vivió momentos muy felices al lado de su esposo, el príncipe Carlos. Al contrario, lo que vivió fue una pesadilla.

Y es que el hijo de la reina Isabel II no era muy amoroso con Lady Di, y como se ha revelado en varios libros, él no le prestaba atención a su esposa, ni siquiera cuando estuvo embarazada.

Aunque tenían que aparentar que todo marchaba bien en su matrimonio y eran la pareja perfecta, como lo demuestra cada foto juntos, la realidad es que la princesa Diana era infeliz.

A través de una grabación se conoció que la princesa se lanzó por las escaleras cuando tenía cuatro meses de embarazo del príncipe William, algo que hizo por desesperación y en medio de un fallido matrimonio que la impulsó a querer suicidarse.

“Cuando estaba embarazada de cuatro meses me tiré escaleras abajo tratando de llamar la atención de mi marido, que ni me escuchaba. Le dije que estaba desesperada y él me contestó que estaba llorando como una histérica y que no me iba a escuchar. Me dijo: ‘Siempre me haces lo mismo. Me vuelvo a casa’. Así que me arrojé por las escaleras”, explicó Diana en uno de los audios.