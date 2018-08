¡Es otra! Quedarás sorprendida al ver a Khloe Kardashian sin maquillaje

Las famosas hermanas del clan Kardashian tienen acostumbrados a sus seguidores a lucir siempre perfectas y con mucho maquillaje. Por eso ver a Khloe con el rostro lavado ha impactado a sus fans.

Un nuevo adelanto del más reciente capitulo del reality Keeping up with the Kardashians, muestra a la empresaria de 34 años sin una gota de maquillaje.

En el video, Khloe está entrenando mientras es interrumpida por su madre Kris Jenner, quien le dice que deje de entrenar porque está embarazada.

En el momento de la grabación Khloe estaba embarazada de su primera hija y la respuesta fue llamar `Psicopata´ a su madre.

A pesar de los reclamos de su madre, la directora de Good American se defiende asegurando que debe mantenerse saludable durante su embarazo.

La nueva madre ha presumido su figura después de dar a luz a su bebé y ha demostrado que mantenerse en forma es una de sus prioridades.

Ver a Khloe sin maquillaje ha sido una gran sorpresa, es la primera vez que se deja ver con la cara limpia de cualquier producto en la serie.

A diferencia de su hija, Kris Jenner de 62 años, aparece en el clip con su maquillaje y peinado habitual, luciendo increíblemente joven para su edad.

