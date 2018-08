La venganza de Brad Pitt contra Angelina Jolie que la hizo enfurecer

La situación entre Brad Pitt y Angelina Jolie cada vez empeora. Y es que luego de la semana pasada la actriz acudiera a la corte norteamericana por considerar insuficiente el monto que paga Brad para la manutención de sus hijos un nuevo suceso ha empeorado su situación.

Un juez ordenó que la intérprete de “Maléfica” debía volver a los Estados Unidos junto a los menores para que Pitt pueda mantener su régimen de visitas.

Según informan medios internacionales, Angelina se encontraba en Londres por temas laborales junto a sus hijos. Y en las últimas horas, algunos paparazis la captaron junto a tres de ellos en West Hollywood, California.

