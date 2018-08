Angelina Jolie busca como sea ganar la custodia de sus hijos con Brad Pitt ¡es una guerra!

La semana pasada, Brad Pitt fue criticado en un nuevo escrito judicial presentado por el equipo legal de Angelina Jolie, desencadenando un diluvio de prensa y nuevas especulaciones sobre quién ganará la custodia de sus seis hijos. En el documento, presentado el 7 de agosto, Jolie efectivamente llamó a su ex esposo de 54 años un padre inútil, alegando que "no pagó manutención infantil significativa" en los 23 meses desde su separación.

Ahora, en el nuevo número de Us Weekly, las fuentes revelan la razón por la cual Jolie está aumentando sus ataques contra el actor de Once Upon a Time en Hollywood. Dice un conocedor de Pitt, "Ella ve la escritura en la pared: la custodia compartida es un trato cerrado, y no hay nada que ella pueda hacer para detenerla".

No es que ella no lo intente. Cuando el equipo de Pitt respondió en su propia presentación que había pagado a Jolie $ 9.3 millones desde su impactante proceso de divorcio de septiembre de 2016, un abogado de la actriz de 43 años respondió a medios estadounidenses que $ 8 millones de ese dinero estaban en la forma de un préstamo hipotecario "por el que está cargando su interés en un plan de pago… Sin embargo, un préstamo no es manutención de los hijos y representarlo como tal es engañoso e inexacto".

Jolie y Pitt comparten seis hijos: Maddox, 17, Pax, 14, Zahara, 13, Shiloh, 12 y los mellizos de 10 años Knox y Vivienne.

Jolie ha tenido la custodia principal de los niños, aunque a su esposo, que se ha mantenido sobrio desde su separación, se le han otorgado derechos de visita cada vez mayores. En junio, un juez de Los Ángeles ordenó un acuerdo temporal de custodia compartida para el verano, señalando que Angelina estaba en peligro de perder la custodia si continuaba limitando la interacción de Pitt con sus hijos.

El fallo ayudó a restaurar la confianza del nativo de Missouri en su caso. "Brad ha terminado de jugarle la felpudo a Angie, con la esperanza de que aplaque su enojo", dice la fuente. "Él va a confiar en sus abogados y en el círculo íntimo de amigos para que continúen estando a su lado, y conseguirle la custodia conjunta de los niños".

Te recomendamos en video