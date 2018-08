3 momentos en los que el rey Juan Carlos humilló a Letizia y Felipe no hizo nada

🇪🇸🇷🇴🇷🇴🇪🇸 สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้ที่ 6 และสมเด็จพระราชินีเลติเซียแห่งสเปน พร้อมด้วยสมเด็จพระราชาธิบดีฆวน คาร์โลสที่ 1 และสมเด็จพระราชินีโซเฟีย เสด็จออกทรงรับ เจ้าฟ้าหญิงมาร์กาเรต้า ผู้พิทักษ์พระราชบัลลังก์แห่งโรมาเนีย และเจ้าชายราดู พระราชสวามี ในการพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารกลางวัน ณ พระราชวังซาร์ซูเอล่า กรุงมาดริด ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสเปนอย่างเป็นทางการ —- Their Majesties The King Felipe VI and Queen Letizia of Spain, with King Juan Carlos I and Queen Sofia welcomed Her Majesty Margareta, Custodian of the Crown of Romania with His Royal Highness Prince Radu for luncheon at the Palace of Zarzuela in Madrid, on their official visit to the Kingdom of Spain. —- Sus Majestades el Rey Felipe VI y la Reina Letizia de España, acompañados del Rey Don Juan Carlos I y la Reina Doña Sofía recibieron Su Majestad Margareta, Custodia de la Corona de Rumanía y Su Alteza Real el Príncipe Radu para un almuerzo en el Palacio de la Zarzuela en Madrid, en su visita oficial al Reino de España. —- Majestățile Lor Regele Felipe al VI-lea și de Regina Letizia ai Spaniei, cu Regele Juan Carlos I și Regina Sofia au primit Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române și Alteța Sa Regală Principele Radu pentru un prânz la Palatul Zarzuela din Madrid, la vizita oficială în Regatul Spaniei. —- Photos: Casa Real #kingfelipe #reyfelipe #queenletizia #reinaletizia #kingjuancarlos #reyjuancarlos #queensofia #reinasofia #losreyes #casareal #casarealespañola #spanishroyals #spanishroyalfamily #spain #españa #princessmargareta #principesamargareta #queenmargareta #reginamargareta #princeradu #principeleradu #romanianroyals #romanianroyalfamily #familiaregala #romania #românia #roumanie 🇷🇴🇪🇸🇪🇸🇷🇴

