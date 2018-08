¡Sin reconciliación! Entre indirectas continúa la pelea entre las Kardashians

La pelea entre Kim y Kourtney Kardashian ya se ha convertido en una guerra declarada. Los fans de la popular familia siguen de cerca el enfrentamiento entre las hermanas.

La enemistad de las unidas integrantes del clan inició tras una discusión en la que decidían la mejor manera de coincidir para tomar la foto familiar de navidad.

En medio de la pelea que pudo ser vista en `Keeping up with the Kardashians´ y en las redes sociales, Kim dijo a Kourtney que era la Kardashian que menos interesaba al mundo.

El enfrentamiento entre las hermanas no se detuvo allí. Kim ha estado atacando a su hermana respondiendo a las opiniones de los fans en Twitter, mientras Kourtney ha publicado una indirecta en Snapchat.

La madre de tres, ha aprovechado su popularidad en la red social para publicar un mensaje que notablemente está dirigido a su hermana menor Kim.

"Sé rápido escuchando, tranquilo hablando y lento en enfadarte", es la frase subrayada que puede leerse en el texto publicado por Kourtney.

Además de la imagen de las páginas del libro, Kourtney ha utilizado una imagen animada con la palabra Amén para darle mayor énfasis al mensaje.

Los días siguen pasando y no parece haber reconciliación entre las hermanas. Mientras tanto los seguidores de la mediática familia esperan una respuesta de Kim.

