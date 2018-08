La pregunta del millón: ¿Qué pasará con Demi Lovato cuando salga del hospital?

Fue el pasado 24 de julio cuando el mundo se conmocionó con la desgarradora noticia. Demi Lovato había tenido una sobredosis y había sido encontrada inconsciente con débiles signos de vida en su propia casa. Desde ese momento fue recluida en un centro hospitalario en las colinas de Hollywood, California. Sus familiares y personas muy cercanas, fueron las únicas en tener acceso a verla en las delicadas condiciones que llegó. Ahora que han pasado los días, y que ya ella ha emitido su primer comunicado agradeciendo el apoyo mundial que ha recibido, todos se preguntan: ¿Que pasará cuando salga del hospital?

Demi Lovato was discharged from the hospital on Saturday and flew to a rehab facility where she will stay for an extended period of time. https://t.co/ITaxHOfOVJ

— E! News (@enews) August 6, 2018