Aislinn Derbez confiesa la poderosa razón por la que casi deja de amamantar a Kailani

La actriz Aislinn Derbez ha compartido sus mejores momentos desde que se convirtió en mamá y se ha convertido en una vocera de la lactancia materna, sin embargo recientemente confesó en un conmovedor mensaje sobre su hija Kailani que estuvo "a nada de tirar la toalla".

En un mensaje compartido a través de su cuenta de Instagram, Aislinn Derbez compartió que la aparición de estrías y los dolores intensos fueron algunos de los factores que casi provocan que dejara de amamantar a su bebé.

"Creo que he pasado de todo… pensar que no iba a poder, dolores intensos, jurar que no es suficiente, perder la confianza, estar a nada de tirar la toalla, pensar que debo complementar con fórmula, informarme mejor, recuperar la confianza, ductos tapados, estrías, no poder bajar de peso, etc etc.. pero gracias a mi red de apoyo (@centro_luperca) y determinación ya pasó lo más difícil y ha sido la conexión más hermosa y el mejor regalo que le puedo dar a Kai para su salud y bienestar, ha valido la pena cada segundo, cada día es más fácil y ya llevamos casi seis meses de lactancia materna exclusiva y vamos por muchos meses más (ojalá)"