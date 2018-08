¡Impresionante! Así fue la última sesión de Khloé Kardashian estando embarazada

La más reciente campaña de Calvin Klein ha sido develada y podemos ver a Khloé Kardashian posando en ropa interior y mostrando su panza apunto de dar a luz. Las fotos que datan de este año, fueron tomadas meses antes del nacimiento de la pequeña True, la hija de Khloé con el astro del baloncesto Tristan Thompson y que nació en medio de una avalancha mediática.

Cuando Khloé dio a luz, se acababan de filtrar muchas evidencias en fotografías y vídeos, del padre de la pequeña vinculado con diferentes modelos. En todo ese material se podía ver al hombre siéndole infiel a la madre de su hija justo antes de que naciera. Fue todo un torbellino mediático al que muchos atribuyen que el parto se haya adelantado.

Khloe Kardashian and sisters strip down to their underwear for revealing Calvin Klein shoot https://t.co/cqNCwkALe3 pic.twitter.com/jc021FDXbz — Cisco Politics (@PoliticsCisco) August 1, 2018

En la campaña también aparecen Kim y Kourtney con su hermana Khloe Kardashian así como Kendall y Kylie Jenner. Se trata de la campaña global de otoño de Calvin Klein Underwear y Calvin Klein Jeans, donde aprovecharon para mezclar los diferentes productos en una delicada sesión fotográfica en blanco y negro, donde además se pudo apreciar a Khloé en su máximo esplendor a punto de convertirse en mamá, sin duda, una sesión totalmente adorable.