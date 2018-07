Así es como Meghan Markle celebrará su primer cumpleaños como miembro de la realeza

One of my favorite quotes – "Care about people's approval, and you will always be their prisoner." … … Have a great day everyone!!!💕💋 .. .. .. .. … ⛔ Commenters of rude comments, offensive and hate speech will be permanently BLOCKED…⛔ … … .. .. … … .. … … .. .. … .. .. #princeharry #meghanMarkle #HarryandMeghan #duchessofsussex #dukeofsussex #duchessofcambridge #Toronto #royal #kateMiddleton #fashion #couplegoals #engagement #truelove #polo #london #viral #PrinceWilliam #uk #travel #picoftheday #britishroyal #beauty #britishroyalfamily #princecharles #nyc #England #sussex #qoutes

