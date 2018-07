¡Escándalo! Gwyneth Paltrow podría ser la amante de Jay-Z de la que tanto habla Beyoncé

Unas nuevas acusaciones aseguran que Gwyneth Paltrow pudo haber tenido un romance con Jay-Z. Fue Amber Rose, la ex pareja de Kanye West, la que lo aseguró en una aparición que tuvo en el podcast de Spencer y Heidi Pratt titulado 'Make Speidi Famous Again' y fue justo allí que ella hizo la inesperada afirmación.

tbh this makes much more sense than Rachel Roy https://t.co/CNyjA2wnFI — summer bummer (@shani_o) July 26, 2018

"Definitivamente creo que Gwyneth Paltrow es 'Becky with the good hair' (en referencia al famoso tema de Beyoncé 'Sorry'). Realmente siento que ella es sabía la magnitud de quien era él. Eran como amigos, y luego de repente, ya no ves a Gwyneth Paltrow con Beyoncé. Pero Beyonce si siguió con Jay".

Inmediatamente el representante de Gwyneth respondió a este rumor sin fundamento y lo desmintió por completo. En un comunicado emitido a la Revista People reveló que éste planteamiento era completamente absurdo y 100% falso y además recalcó que Gwyneth, Beyoncé y Jay Z siguen siendo muy amigos, señalando enfáticamente que nada de esto tiene sentido. Ahora bien, en 2016 otra persona podría haberse adjudicado el papel de a amante y fue justamente con el lanzamiento de tema "Becky" que revelaría la identidad de la infidelidad de Jay Z a Beyoncé, identificada como Rachel Roy, una embajadora de buena voluntad y empresaria.