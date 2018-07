¡Atrevida! Khloé Kardashian revoluciona las redes con su nuevo cambio de look

La socialité y empresaria Khloé Kardashian ¡lo dijo y lo hizo!… para celebrar el verano, la diva se atrevió con un corte estilo bob, que le sienta bastante bien.

Por algo la celebrity se referia al cabello corto, como su look favorito.

Y es que recientemente, la empresaria lo confesó desde su cuenta en Twitter :

Short hair is my favorite!! But I still need to loose a few more pounds and then I’ll cut it again

— Khloé (@khloekardashian) July 21, 2018