La increíble transformación de JLo desde Selena hasta ahora

Hoy es el cumpleaños 49 de la diva del Bronx Jennifer Lopez y aunque sigue luciendo tan espectacular como hace veinte años, ha pasado por dramáticas transformaciones desde que interpretó a la icónica cantante Selena en 1997. Para celebrar su natalicio recordamos sus mejores looks desde los inicios de su carrera hasta la actualidad.

Antes de saltar a la fama, Jenny trabajaba como bailarina para el programa In living Color.

En 1997 saltó por primera vez a la fama al interpretar a Selena Quintanilla en la película inspirada en la vida de la famosa cantante de tex mex, para lograr el parecido llevó una cabellera larga y flequillo.

Para su primer album "On the 6", Jennifer Lopez decidió cambiar su look por un color de cabello más claro.

En 1999 formó parte de una de las parejas más emblemáticas de ese momento al mantener una relación con el rapero "Diddy".

En la edición número 42 de los Grammys usó un memorable vestido con escote pronunciado.

Para se album Rebirth regresó al cabello largo y lacio que la caracteriza.

En 2012 volvió a sorprender con un sutil cambio de look y adoptó la cola de caballo que usa en todas sus presentaciones y videos.

Recientemente debutó su cabello corto y rizado para interpretar su papel en "Shades of blue"

¡Felicidades Jenny!

