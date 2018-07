Se cumplen ocho años de la primera audición de One Direction ¡Mira cómo cambiaron!

Fue un 23 de julio pero del año 2010 cuando cinco chicos no sabían el momento histórico que vivían. Eran Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Liam Payne que subían al escenario del popular programa de talentos 'The X Factor' para darle inicio a un sueño que se tituló One Direction. Un año después, Simon Cowell los encaminó, fue en la segunda mitad de 2011 que lanzaron su primer sencillo titulado 'What Makes You Beautiful' que se convirtió en un número uno inmediato en el Reino Unido e Irlanda.

Como quinteto tuvieron un impacto impresionante, logrando posicionarse como una de las boybands más exitosas de la historia. El trayecto se mantuvo entre 2011 a 2015. Fue ese año cuando Zayn Malik anunció su salida del proyecto,por primera vez el quinteto se reducía a cuatro. Malik lnazó su exitoso primer sencillo como solista titulado 'Pillowtalk' así como su album debut como solista 'Mind of Mine'

En 2016, después de su único álbum como cuarteto, la agrupación decidió romper para que todos sus integrantes tuvieran la oportunidad de desarrollarse como solistas y así lo hicieron, unos con más éxito que otros. Sin duda una huella imborrable en la cultura pop reciente donde las boybands seguían siendo relevantes.

And thank you for being a part of 1D. Each one of you bring your own special thing to the band that makes One Direction what it is and that's not just a group of boys who sing. It's a group of boys who sing AND can't dance.

I'm JOKING!😂 But srsly thank you❤🆔😘 pic.twitter.com/P4rrqI6pvH

— Bellissimo (@l14_94) July 24, 2018