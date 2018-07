¡Escándalo! El rey Juan Carlos le pidió a su hijo Felipe que se divorcie de Letizia

Los reyes #Felipe y #Letizia y #JuanCarlos y #Sofía almuerzan con Margareta y Radu de #Rumanía. El rey emérito sorprende a todos posando en silla de ruedas. Más fotos 👉 https://www.magazinespain.com/reyes-felipe-letizia-reyes-juan-carlos-sofia-almuerzo-margarita-radu-rumania/ #CasasReales #familiareal #reyesdeespaña #reyFelipe #FelipeVI #ReinaLetizia #ReyJuanCarlos #ReinaSofía #familiarealespañola #realeza #casareal

A post shared by Magazinespain (@magazinespain) on May 29, 2018 at 1:14am PDT