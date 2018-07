James Franco y su novia 15 años menor que él

Fue la noche del miércoles 18 de julio cuando James Franco fue visto con su novia, la modelo Isabel Pakzad de 23 años, en la ciudad de Nueva York. Ambos compartían una salida nocturna romántica, cuando decidieron caminar un poco por las calles de la gran manzalla, fue justo allí cuando fueron captados por los paparazzis.

La diferencia de edades es obvia pero parece que la pareja vive su mejor momento, ambos lucen felices y llenos de energía. Han sido vistos con frecuencia en salidas sociales, compartiendo y siempre sonrientes. Desde la playa hasta cena con amigos, nunca dejan de compartir momentos.

El actor de 40 años actualmente pertenece al cast de 'The Deuce' una serie original de HBO y de la cual ya se ha transmitido una primera temporada, en cuanto a la fecha de estreno de la segunda temporada, fue anunciada recientemente para el 09 de septiembre, pero algo sucedió con James, pues en ninguna de las piezas publicitarias para promover la serie había sido incluido, esto ha sido considerado como un movimiento estratégico de marketing. que probablemente nació debido a las acusaciones del movimiento 'Me Too' que enfrentó a principios de este año al ser acusado de acoso sexual por compañeras de trabajo.