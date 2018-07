¿Rencorosa? Esta es la razón por la que la princesa Diana cortó la relación con su mejor amiga antes de morir

Sarah Ferguson, popularmente conocida como Fergie, y la princesa Diana eran como hermanas.

La primera es la duquesa de York y estaba casada con el príncipe Andrés, el hermano del príncipe Carlos. La mujer de 58 años y el duque de York disfrutaron de un matrimonio de 10 años.

Pero la madre de la princesa Beatriz de York y la princesa Eugenia de York, nietas de la reina Isabel II, y Diana se dejaron de hablar luego de ser inseparables.

No se sabe por qué terminó su amistad; sin embargo, se cree que fue por una razón algo vergonzosa, informa Mail Online.

No solo Fergie supuestamente rompió su promesa a su amiga de no hablar de ella en un libro anterior, 'My Story: by Sarah, the Duchess of York', sino que también incluyó una anécdota muy poco halagadora sobre ella.

La duquesa fue citada diciendo que recibió una verruga después de usar un par de zapatos que le prestó a Diana.

Fergie ha descrito con frecuencia a Diana como su "mejor amiga" y a menudo ha hablado de su devastación por su trágica muerte, lo que la hizo aún más dolorosa ya que las dos no tenían la mejor relación en el momento del accidente.

La duquesa de York nunca llegó a reconciliarse con su amiga.

Toda esta pelea fue descrita en el libro de Fergie 'Finding Sarah'. "Diana fue una de las amigas más sinceras que conocí, nadie me hizo reír como lo hizo", escribió.

"Tomamos vacaciones juntas, con nuestros hijos. Tristemente, al final [de la vida de la princesa] no habíamos hablado durante un año, aunque nunca supe la razón, excepto que una vez que Diana tenía algo en la cabeza se quedaba con ese sentimiento por un buen tiempo”.

Te recomendamos en video