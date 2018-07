¡Humillada y molesta! Obligan a Meghan Makle a quitarse su sombrero en evento público

Fue el pasado 14 de julio donde pudimos ver a Meghan Markle asistir a un nuevo torneo de Wimbledon acompañada por su cuñada, la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, ambas se sentaron en la misma zona dedicada a la familia real y personalidades invitadas, todo iba perfecto e incluso ambas compartieron con risas mientras disfrutaban del encuentro deportivo del que además, las dos son fieles seguidoras.

Kate Middleton and Meghan Markle are in attendance at #Wimbledon this afternoon pic.twitter.com/IAtpYsRAkD

El momento incomodo llegó cuando Meghan tuvo que remover su sombrero blanco en contra de su voluntad, esto debdio a una regla que exige que nadie puede sentarse en esta zona con sombreros puestos, pues dificultarían la visibilidad de la persona que tienen derás debido a que los asientos están ubicados en forma de gradas.

Meghan no quiso ganarse otro regaño y decidió remover su sombrero. Este episodio se suma ya a una serie de encuentros desagradables donde la duquesa ha tenido que ceder a las reglas de la familia real que poco a poco han modificado su personalidad, teniendo que adaptarse a una cultura completamente diferente a la americana con la que creció en estados Unidos.

Duchess Meghan (wearing @RalphLauren) and Duchess Kate have arrived together at @Wimbledon and are currently meeting some of the #Wimbledon Championship’s ball boys and girls as well as junior players🎾 pic.twitter.com/Zch5B20TBx

— Omid Scobie (@scobie) July 14, 2018