Mauricio Ochmann responde a las críticas sobre las fotografías de Kailani

Mauricio Ochmann y Aislin Derbez decidieron emprender su primer viaje en familia con la pequeña Kailani y Lorenza a principios de mes, el cual fue muy significativo ya que el destino, Hawaii, fue el mismo donde los actores celebraron su primer año de casados y donde concibieron a su primera hija. Sin embargo al compartir las fotos de este viaje sus redes se llenaron de criticas.

La pareja compartió a través de su cuenta de Instagram los momentos que pasaron en la isla escalando montañas y jugando entre cascadas junto a su bebé, pero fue una foto compartida por Mauricio que provocó el desacuerdo de sus seguidores, ya que en ella aparecía con el chupón de Kailani en la boca, en la cual preguntaba ¿A quién se e ve mejor el chupón?

Durante la develación de la placa de la obra “Straight”, Mauricio aprovechó para responder a quienes lo criticaron al ser cuestionado por JDS:

“Ay! sí, pero a mí me han criticado mucho desde que tengo cuatro años de edad, a mí la crítica me hace ‘lo que el viento a Juárez’, la gente opina mal u opine regular, a mi lo que me importa es la gente cercana.”