Kylie Jenner comparte portada con el padre de su hija y las fotos son candentes

Parece que fue ayer cuando Kylie Jenner finalmente reveló que había dado a luz a la pequeña Stormi, su primera y única hija con Travis Scott, desde entonces la pareja se ha convertido en una de las más celebradas y seguidas, pues su inesperado romance nos permitió conocer más a la menor de las Jenner, que recientemente fue considerada como una de las mujeres más poderosas del mundo segun una publicación, en ese mismo orden, es otra publicación, la que la escoge para su nueva portada, se trata de la Revista GQ, que a ella y al padre de su hija ubican en la tapa de su más reciente entrega.

En la portada podemos ver a Kylie luciendo un traje de baño negro, sentada en una de las piernas de Travis e incluso mostrando sin ningún temor la cicatriz que tiene en una de sus piernas. Así mismo en el editorial que se incluye en la revista, podemos ver a la pareja interactuar en diferentes poses y cambios de vestuario, donde fue sin duda Kylie la que llamó más la atención, por sus imponentes curvas que se robaron la atención de cada fotografía.

Kylie Jenner and Travis Scott for @GQMagazine pic.twitter.com/oraBpPJs1g

La poderosa pareja además está en su mejor momento laboral, pues ambos en cada uno de sus rubros factura millones de dolares al año.

.@KylieJenner is a billionaire business mogul. @trvisXX is the most electric rapper in the game. https://t.co/vWLD1hNHfE pic.twitter.com/UK2VLF0E30

— GQ Magazine (@GQMagazine) July 17, 2018