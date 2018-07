¡No resistió! Scarlett Johansson rechaza papel de transexual ante la crítica

Acosada por la crítica de activistas y actores transexuales, la actriz Scarlett Johansson declinó de intérpretar el rol protagónico de la película Rub & Thug, basada en hechos reales.

El director de la cinta, Rupert Sanders, le habría propuesto a la rubia encarnar el papel de Dante Tex Gill, un hombre trans qu en los 80´ mantuvo vínculos con la mafia y dirigió una red de salas de masajes en Estados Unidos que servían como fachada para la prostitución.

A través de un comunicado, la actriz que popularizó a la Viuda Negra de Los Vengadores, hizo saber que la decisión obedecía a 'dudas éticas', refiriéndose a las numerosas críticas que recibió por parte de la comunidad de trans.

“Aunque me hubiera encantado la oportunidad de llevar a la vida la historia y transición de Dante, comprendo por qué muchos sienten que éste debe interpretado por una persona transgénero”, confesó Scarlett Johansson.

La polémica sobre el casting de la película puso en tela de juicio a Hollywood, por haber otorgando un rol transgénero a un actor cisgénero, desatando la molestia de actrices trans como Jamie Clayton.

Pese a que Scarlett había sostenido en un principio que seguiría adelate con el rodaje del film, finalmente reconoció su falta de sesibilidad y prefirió dar un paso atrás.

“Nuestro entendimiento cultural de la gente transgénero sigue avanzando y he aprendido un montón de parte de la comunidad desde que hice mi primera declaración sobre mi casting y me he dado cuenta que fue insensible”,