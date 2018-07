¡Adorables! Estas son las fotos oficiales del Bautizo del Príncipe Louis

La familia real celebró el bautizo del pequeño Príncipe Louis con apenas doce semanas de nacido y ya hemos podido ver las fotos oficiales del evento. Fue el pasado 09 de julio cuando los Duques de Cambridge, Kate Middleton y el Príncipe William, llevaron al pequeño Príncipe Louis a la capilla del Palacio de St. James donde recibió el sacramento del bautismo, dando así inicio a su vida como católico. Ahora hemos visto cómo terminó la celebración de este día tan especial para todos en la familia real.

The Duke and Duchess of Cambridge, Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis, following Prince Louis’s christening.

Fue en el lente de Matt Holyoak, donde pudimos ver primero a la familia de cinco, Kate y William con sus hijos, el príncipe George y la Princesa Charlotte, posando en un fondo liso y donde los cinco lucían realmente felices, este es el primer retrato oficial donde los vemos a todos.

The Duchess of Cambridge and Prince Louis in the garden at Clarence House, following Prince Louis’s christening.

Luego la cuenta del Palacio liberó la fotografía de la madre con el pequeño, la hermosa Kate Middleton con su pequeño de semanas de nacido desde los jardines de Clarence House.

The Duke and Duchess of Cambridge have released four official photographs to mark the christening of Prince Louis on Monday 9th July.

The photographs were taken by Matt Holyoak at Clarence House, following Prince Louis's christening. pic.twitter.com/v6mN6QDgrr

